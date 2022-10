Oberallgäu: Mitfahrzentrale mit gutem Zweck

Von: Helmut Hitscherich

Die Idee für die App stammt aus Ottobeuren, wo man bereits gute Erfahrungen gemacht hat. © Fahrmob

Oberallgäu/Kempten – Durch die lokale Mitfahrzentrale „Fahrmob“ sollen Vereine unterstützt werden.

Mitfahrer im Auto mitnehmen und die Gebühr an seinen Lieblingsverein spenden. Das ist die Idee hinter der App „Fahrmob“. AfD-Stadtrat Walter Freudling hatte im Mai einen Antrag gestellt, die Stadtverwaltung möge sich bei der Mitfahrplattform beteiligen. Projektleiterin Sarah Schmidberger von der Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. stellte das Projekt dem Ausschuss für Mobilität und Verkehr vor: Gefördert wird „Fahrmob“ durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die App-Entwicklung wurde durch eine Spende des Öko-Stromversorgers EWS-Schönau ermöglicht. Sie führt Angebot und Nachfrage von einmaligen und regelmäßigen Fahrten für Privatpersonen zusammen. Zugang erhält man über eine Webseite oder eine App.

Wie kann man bei der Mitfahrzentrale „Fahrmob“ mitmachen?

Wer kann bei Fahrmob mitmachen? Registrieren kann sich jede und jeder. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kommune Mitglied bei Fahrmob ist. Das Besondere an dieser Plattform ist zum einen der regionale Bezug und zum anderen, dass nicht die Fahrkostenbeteiligung im Vordergrund steht. Die Verkehrsplattform ist ein ökologisches, vor allem aber auch ein soziales Projekt. Vereine, Institutionen und Bildungseinrichtungen erhalten die Mitfahr-Gebühr. Je nachdem, welche Institution der Fahrer unterstützen möchte. Die Vereine, die profitieren möchten, können sich allerdings nur dann registrieren, wenn die Kommune „Mitglied“ bei Fahrmob ist und sich an den Kosten beteiligt. Diese belaufen sich auf 1.000 Euro je 10.000 Einwohner einmalig und auf 500 Euro je 10.000 Einwohnern jährlich“, so Sarah Schmidberger. Im Falle der Stadt Kempten wären das ca. 7.000 Euro bzw. 3.500 Euro. Damit werden der Betrieb und die Weiterentwicklung der Plattform ermöglicht. Die Fahrer fahren zu Gunsten eines Vereins und können am Ende des Jahres die Einnahmen aus den Fahrten spenden. Mitfahrer geben einen Euro je angefangenen zehn Kilometern. Einnahmen aus den Fahrten erhält der Plattformbetreiber nicht. Die fahrmob-App gehört aktuell dem Landratsamt Oberallgäu und wird in Kürze von der Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. übernommen werden.

Praktisch für Berufsschüler?

Für Helmut Berchtold (CSU) ist das ein sehr gutes Projekt für das Berufsschulzentrum, da viele Schüler mangels ÖPNV-Anbindung mit dem Auto kommen und der Parkdruck am Berufsschulzentrum immens sei. „Bitte Kontakt mit dem Schuldirektorium aufnehmen“, bat Berchtold. Es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, „Fahrmob“ zu nutzen. „Die Deutschen scheuen Mitfahrgelegenheiten“, so Verkehrsmanager Stefan Sommerfeld. Für Josef Mayr (CSU) kommt es darauf an, Überzeugungsarbeit zu leisten und bei der Hochschule und Firmen für diese Plattform zu werben. Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr beauftragte einstimmig die Stadtverwaltung, die Mitfahrplattform „Fahrmob“ für eine Laufzeit von drei Jahren zu unterstützen. Die notwendigen finanziellen Mittel sollen hierfür bereitgestellt werden.