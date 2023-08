Oberallgäu: Online LEADER-Infoabend

Die Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. bietet Online-Infostunde zu Förderperiode 2023-27 an. (Symbolbild) © Panthermedia/Andriy Popov

Oberallgäu – Für die Förderperiode 2023-27 stehen nun die neue Richtlinie und Anforderungen fest. Die Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. bietet deshalb eine Online-Infostunde für alle LEADER-Interessierten an. Geklärt werden unter anderem Details zu Fördersummen, Anforderungen und Abwicklung.

Die LAG Regionalentwicklung Oberallgäu hat im Mai grünes Licht für die EU-Leader-Förderperiode 2023-27 bekommen, in der sie knapp über 2 Millionen Euro für regionsfördernde Projekte zu vergeben hat.

Um einen Überblick über die nun neu geltenden Anforderungen zu bekommen, bietet der Verein am Donnerstag, 10. August, um 19 Uhr einen Online-Infoabend an, während dem die aktuell gültigen Richtlinien vorgestellt und erklärt sowie Fragen beantwortet werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Zugangslink wird auf www.regionalentwicklung-oa.de unter Aktuelles sowie in den sozialen Medien veröffentlicht.

Wer bereits eine spruchreife Idee hat, kann sich jederzeit an die Geschäftsstelle wenden. Bei der Ausgestaltung von Projekten steht die Regionalentwicklung Oberallgäu gerne zur Seite. Die aktuelle Abgabefrist für Projektideen endet am 4. September. Alle förderfähigen und bis dahin bearbeiteten Projekte kommen anschließend ins Entscheidungsgremium am 5. Oktober, wo über ihre Förderfähigkeit abgestimmt wird.

Für die Maßnahme „Unterstützung Bürgerengagement“ – kleine und unbürokratische Projekte bis 2.500 Euro Förderung – besteht ebenfalls noch die Möglichkeit Mittel abzugreifen. Hierfür gilt ebenfalls der 4. September als Abgabefrist. Eine Umsetzung ist bis Frühjahr 2024 möglich.