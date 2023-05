Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten: Fortsetzung bis 2027 beschlossen

Das Projekt soll, vorbehaltlich einer Förderzusage des Freistaates sowie einer zustimmenden Beschlussfassung im Oberallgäuer Kreistag, fortgesetzt werden.

Kempten – Die Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten unter der Trägerschaft des Landkreises (zwei Drittel) und der Stadt (ein Drittel) hat sich, so Projektmanagerin Sarah Diem vor dem Kemptener Stadtrat, als Vernetzungs-, Projekt- und Koordinationsstelle zur Stärkung der regionalen Wertschöpfungskette für Bio-Lebensmittel voll etabliert.

Deshalb soll das Projekt, laut einstimmigem Beschluss des Gremiums, bis 2027 fortgesetzt werden – vorbehaltlich einer Förderzusage des Freistaates (20 Prozent) sowie einer zustimmenden Beschlussfassung im Oberallgäuer Kreistag für den genannten Zeitraum.

Laut Diem hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Bio-Betriebe im Projektgebiet seit 2014 von 368 auf 634 im Jahr 2022 gesteigert. Dementsprechend werden 26 Prozent der Betriebe und 30 Prozent der Fläche im Landkreis und dem Stadtgebiet Kempten ökologisch bewirtschaftet.

Schwerpunkt: Bio-Kälber und Bio-Ziegen „Allgäuer Milch und Fleisch gehören zusammen“ lautet der Slogan der Öko-Modellregion, der für die regionale Aufzucht von Bio-Milchviehkälbern steht. Hinter der 2021 aufgebauten Online-Plattform www.milch-undfleisch.de stehen inzwischen rund 300 biologische wie konventionelle Landwirtschaftsbetriebe. Sowohl Netzwerk als auch Online-Plattform sollen in den nächsten Jahren weiter ausgebaut und das Allgäuer Bio-Weiderindfleisch in der Individual- wie der Betriebsgastronomie verankert werden.

Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten: Das ist für die Zukunft geplant

Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung soll es auch für das Projekt „Allgoiß“ – Bio-Ziegenfleisch in der Gastronomie – geben, das mittlerweile „weitgehend auf eigenen Beinen steht“, wie es hieß.

Weitere Projektfelder der Öko-Modellregion, die intensiviert werden sollen, sind: Beratungen zu Entwicklungsperspektiven im Ökolandbau; die Stärkung regionaler Bio-Produkte in der Außer-HausVerpflegung; die Förderung von Kleinprojekten.

47.700 Euro steuert die Stadt Kempten im laufenden Jahr dazu bei. Nach Abzug der Mindestförderung sind es 2024 laut Kostenplan 46.300 Euro (Landkreis 92.700 Euro), 2025: 47.700 Euro (Landkreis 95.300), 2026: 50.300 Euro (Landkreis 100.700 Euro) und 2027: 52.700 Euro (Landkreis 105.300 Euro).

Das sagen die Stadträte

Julius Bernhard (Future For Kempten) störte sich an der „starken Dominanz“ tierischer Produkte und wünschte sich mehr Projekte mit Pflanzen. Die tierische Dominanz sei der Viehhaltung „unserer Region geschuldet“, so Diem, es seien aber auch Projekte mit z.B. Schnittblumen oder Kräuter- und Gemüseanbau geplant.

Mehr Sichtbarkeit der Öko-Modellregion war Prof. Dr. Robert Schmidt (CSU) ein Anliegen. Kaum jemand in der Bevölkerung wisse, was es damit auf sich habe. Seiner Anregung, einen größeren Hofladen zu etablieren, mit den Produkten mehrerer Erzeuger, wie in anderen Regionen bereits geschehen, erteilte Diem eine Absage: „Wir sind keine Vermarkter.“

Thomas Hartmann (Grüne) interessierte sich dafür, ob der allgemein rückläufige Fleischkonsum auch in der Vermarktung spürbar geworden sei. Gegen diesen Trend, der vor allem Schweinefleisch betreffe, habe der Konsum von Bio-Rindfleisch deutschlandweit sogar zugenommen, entgegnete Diem.