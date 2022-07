Ökorallye des NEZ bringt Schulklassen Tier- und Pflanzenwelt näher

Wissbegierde an der Bienenstation. © Lena Fuhrmann

Kempten – 500 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 7. Jahrgangsstufe waren heuer wieder bei der Ökorallye des Naturerlebniszentrum Allgäu im Engelhaldepark dabei.

Wie fühlt sich ein Biberfell an? Was frisst eigentlich eine Libelle? Und wieso sind Bäume in der Stadt so wichtig? Bei der Ökorallye des Naturerlebniszentrum Allgäu im Engelhaldepark gehen Schülerinnen und Schüler auf Entdeckungstour. An bis zu neun verschiedenen Stationen mit unterschiedlichen Themen und Aufgaben lernen die Kinder spielerisch das Ökosystem und die Tierwelt kennen.



„Wir wollen die Kreativität der Kinder anregen“, erklärt Mara Czermin vom Naturerlebniszentrum Allgäu, „dass die Kids etwas machen, und nicht nur sitzen und zuhören müssen.“



Ökorallye immer beliebter

Dafür bietet das NEZ seit fünf Jahren die Ökorallye für die Erst- bis Siebtklässler der Oberallgäuer Schulen an. Stationenkonzepte zu den Themen Bienen, Wasser, Biber, Feuer, Kräuter, Waldtiere und Bäume in der Stadt hat das NEZ dafür konzipiert. Seit letztem Jahr findet die Ökorallye nicht mehr in Immenstadt statt, sondern in Kempten im Engelhaldepark und am Biberhof in Sonthofen. Drei Wochen lang, immer kurz vor den Sommerferien mit täglich 50 bis 140 Kindern.



„Nicht jedes Kind durchläuft jede Station, das wäre zu lang“, weiß Czermin, denn eine Station dauere ca. 30 Minuten.

An der Wildbienenstation zum Beispiel erkunden die Kids die Vielfalt der Insekten, an der Kräuterstation werden Wiesenkräuter gesammelt, die anschließend mit dem Mörser zu Kräutersalz verarbeitet werden und an der Kreativstation wird mithilfe der japansichen Technik „Hapa Zome“ – dabei werden Blütenblätter mit einem Hammer in Papier eingehämmert – Lesezeichen gestaltet.



Das Tierreich spielerisch entdecken

Besonders spannend und beliebt bei den Kindern sei die Sinnensstation, berichtet Czermin: „Unsere Mitarbeiterin Katharina ist blind und macht mit den Kindern dort Erfahrungsspiele. Sie berichtet dann, wie sie selbst die Natur wahrnimmt, dann dürfen die Kids mit verbundenen Augen und ihrem Blindenstock einen Parcours laufen.“



Wie die Bestäubung durch die Bienen funktioniert, erfahren die Schülerinnen und Schüler, indem sie selbst in die Rolle der lebenswichtigen Insekten schlüpfen. Mit Klettarmbändern ausgestattet „fliegen“ die Kinder herum, treffen auf Schalen mit verschiedenfarbenen „Klettpollen“ und dürfen sich von jeder Schale zwei Pollen herausnehmen und einen anderen wieder hineinlegen, am Ende sind die vorher nach Farben sortierten Pollenschalen bunt durchgemischt.



1000 Kinder in Kempten und Sonthofen

Heuer nahmen insgesamt wieder rund 1000 Kinder das Angebot des NEZ war. Allein am letzten Tag der Aktion versammelten sich 110 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Heiligkreuz im Engelhaldepark. Und dennoch: Idylle, Ruhe, keine Hektik. In dem weitläufigen Park liegen die Stationen weit auseinander, so hat jede Gruppe die Ruhe, sich auf das einzulassen, was gerade vor Ort passiert: Naturmaterialien sammeln und daraus ein heimisches Wildtier legen, dann erraten, welche Tiere die anderen gelegt haben, beobachten, welche Kreaturen sich an der Wasseroberfläche tummeln, oder einmal ein richtiges Biberfell streicheln.



Das Tolle: Diese Entdeckungsreise durch die Natur macht nicht nur den Kindern Spaß. Die Lehrkräfte bekämen oft neue Impulse und Ideen für die Unterrichtsgestaltung, freut sich Mara Czermin.