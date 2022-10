Offener Brief an OB Thomas Kiechle über die Zukunft der Allgäuhalle

Mit einem Zwischennutzungskonzept soll sich der Werkausschuss nach dem Wunsch von zahlreichen Unterzeichnern eines offenen Briefes heute befassen. © Repro: Tröger

Kempten – Mit einem offenen Brief wenden sich Kreative an OB Thomas Kiechle. Es geht um die Nutzung der Allgäuhalle.

Seit dem Auszug der Herdebuchgesellschaft aus der Allgäuhalle im Mai 2022 bieten sich für die Stadt großartige Chancenin den frei gewordenen Räumlichkeiten. Unterschiedliche für die Stadt Kempten erarbeitete Konzepte und Analysen geben ähnliche Antworten auf die Frage nach der zukünftigen Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes, schreiben 56 Unterzeichnende „stellvertretend für viele Hunderte von Mitgliedern der Vereine, die Mitglied im KQA e.V. sind (Klecks e.V., Classix Konzerte e.V., artig e.V., Theaterverein Stupor Mundi e.V., K-art-on e.V. u.a.), rund 180 KQA-Vereinsmitglieder, 2.635 Petitionsunterzeichnende, davon 1.224 aus Kempten, und viele weitere Kulturschaffende und Kunstfreund*innen“ in einem offenen Brief an OB Thomas Kiechle..

Offener Brief: Die Allgäuhalle bietet Potential für lokale Kunst

Die vom Messe- und Veranstaltungsservice beauftragte Nutzungsanalyse zur Allgäuhalle sehe ein hohes Marktpotenzial für „Kunstausstellungen/Galeriebetrieb, Konzerte, Lesungen, Kleinkunst“ und spricht wegen der historischen Bedeutung von einem „Gedenkort, Geschichtsvermittlung“. Die Unterzeichnenden erinnern an das von der Stadt Kempten beauftragten und verabschiedeten Kulturentwicklungskonzept Kempten (KEKK). In diesem „wird die Schaffung eines neuen Kulturquartiers/Kulturzentrums als zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Kulturentwicklung in der Stadt Kempten erachtet“. Ein „Begegnungs- und Austauschort für die Kulturszene“, das „die Entstehung neuer künstlerischer Formate und Kooperationen unterstützt“, realisiert durch ein „gemeinnütziges privates Trägermodell“. Eine solche Nutzung schlage auch das Handbuch des Fitnessprogrammes „Starke Zentren“ Bayern vom Bayerischen Wirtschaftsministerium vor: „Kempten sieht sich selbstbewusst als kultureller Hotspot des Allgäus. (…) Gerade in Bezug auf die freie Szene gibt es aber keine wirklich etablierten Locations.“ In der Allgäuhalle kann man „ein Zeichen für die Jugend in der Stadt und im Umland setzen“, „die freie Szene aktivieren“, „konsumfreie Orte“ schaffen und „lokalen und regionalen Kunstschaffenden eine Bühne geben“. Genau diese Vision sehen und unterstützen die Verfasser des offenen Briefes – und genau diese Vision könne mit dem „KQA“ (Kulturquartier Allgäuhalle) Realität werden. Ihnen schwebt eine gGmbH als gemeinnütziger Mieter vor, der die Basis für eine nicht nur kommerziell ausgerichtete Nutzung der Räumlichkeiten darstellt. Der Verein Kulturquartier Allgäu e.V. soll dabei eine Plattform für die Vernetzung der regionalen freien Szene bieten und neue Kooperationen ermöglichen. Wichtige gesellschaftliche Themen wie Inklusion, Nachhaltigkeit und Erinnerungskultur sollen mitgedacht und gelebt werden. Solch ein Ort belebe die Innenstadt, biete niederschwelligen Zugang zum kulturellen Leben, sorge für eine höhere Attraktivität der Stadt und stärke zudem den Zusammenhalt der Gesellschaft, so die Argumentation.

Brachliegende Flächen sind Verlust für Kemptens Kultur

Weil im Haushalt der Stadt Kempten aktuell kein Geld für mögliche Ertüchtigungs- und Sanierungsarbeiten zur Verfügung stehe, sei ein Konzept für eine zeitlich befristete Zwischennutzung des bestehenden Gastraums in der Allgäuhalle erarbeitet. Seit Mai könnten dort bereits Kleinkunst, Konzerte, Theater, Lesungen und vieles mehr auf die Bühne gebracht werden. Dass die brachliegenden Flächen auch nach vier Monaten noch nicht vom KQA angemietet und kulturell bespielt werden dürfen, ist ein wirklicher Verlust für die Kultur in Kempten. In der kulturellen Zwischennutzung in der Allgäuhalle sehen die Unterzeichnenden „eine Chance für alle – und ohne Kosten“. Nun liege es an der Stadtpolitik, im heutigen Werkausschuss (19. Oktober, 16 Uhr im Kemptener Rathaus) „dringend benötigte Entscheidungen über eine Zwischennutzung in der Allgäuhalle zu treffen“. Verbunden mit der Bitte sich dafür Zeit zu nehmen, ist der Verweis auf die eben erschienene KQABroschüre (auch online zu finden unter www.kulturquartier-allgaeu.de/KQA1022.pdf). Darin werde eindrucksvoll gezeigt, welche Lebendigkeit der Ort schon jetzt ausstrahlen könnte. Gerade weil die vorgeschlagene kulturelle Zwischennutzung für die Stadt Kempten keine Kosten verursache und zudem durch die zeitliche Befristung kein Hindernis für jedwede endgültige Nachnutzungen darstelle, „hat Ihre Entscheidung eine hohe Symbolkraft – für die Kulturszene, aber auch für alle Kemptener Bürgerinnen und Bürger“, werben die Kreativen für eine „zukunftsorientierte Stadtentwicklung“.