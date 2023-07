„Open-Air“ - Konzert der Sing- und Musikschule Kempten am 14. Juli

Beim Open-Air am 14. Juli sind mehrere Bands zu hören. © Sabine Berger

Kempten - Am Freitag, 14. Juli, veranstaltet die Sing- und Musikschule Kempten ab 19 Uhr ein Open-Air-Konzert am Brunnenplatz der Musikschule.

Die Zuhörer können sich auf einen einzigartigen Abend mit viel Musik freuen. Es spielen das Tuesday Night Orchestra unter der Leitung von Tiny Schmauch, die Bands Sugar Shock Kings, Whatch What Happens und My Name is Nobody unter Bandleader Ludwig Neuberg sowie die Big-Band des Carl-von-Linde-Gymnasiums Kempten.



Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im „Schönen Saal“ der Sing- und Musikschule statt.



Der Eintritt ist frei.