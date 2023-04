Park Cambodunum Kempten: Prof. Dr. Michael Sommer hält Vortrag zum geheimen Leben der Römer

Von: Susanne Lüderitz

Prof. Dr. Michael Sommer signierte bei seinem Vortrag im Archäologischen Park Cambodunum auch Exemplare seines Buches „Dark Rome: Das geheime Leben der Römerinnen und Römer“. © Susanne Lüderitz

Kempten – In die privaten und teils auch nicht so privaten Abgründe der Römer ließ kürzlich Prof. Dr. Michael Sommer blicken.

Bei seinem Vortrag zur Antike im Archäologischen Park Cambodunum las er aus seinem neuesten Buch „Dark Rome: Das geheime Leben der Römerinnen und Römer“. In der brandneuen, offiziell noch nicht eröffneten Römerbox neben den Kleinen Thermen lauschten rund 80 gespannte Zuhörerinnen und Zuhörer, was die Bewohner des Römischen Reiches im Geheimen taten. Es ging um Voodoo-Flüche, Morde und Bordell-Inschriften, deren zugrunde liegende Funde der Althistoriker amüsant verpackte.

Sommer forscht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zur Sozial-, Mentalitäts- und Institutionengeschichte des römischen Kaiserreichs sowie, epochenübergreifend, zur Geschichte des Mittelmeer-Ostrands.

Er berichtete, dass vor der Arbeit zum Buch Bedenken gehegt habe, ob es für den Blick hinter die Fassaden genügend Quellen geben würde. Es stellte sich heraus, „die Sorge war völlig unbegründet, denn die Römer waren Voyeuristen. Wir haben eigentlich viel mehr Schlüssellochgeschichten als das, was auf offener Bühne passiert“.

Vortrag im Park Cambodunum Kempten: Auch in Kempten wurde Fluchtäfelchen gefunden

Auch in Cambodunum haben die Bauarbeiten in den 50er-Jahren ein Fluchtäfelchen zu Tage gefördert. Das Beispiel habe es nicht in Sommers Buch geschafft, weil die Übersetzung viele Fragen aufwerfe. Darauf wird ein gewisser Quartus verwünscht: „Quartus soll stumm sein. Er soll aufgeregt herumirren wie eine flüchtende Maus oder wie ein Vogel vor dem Basilisk. So soll sein Mund stumm sein, Mutae. Die Mutae sollen schrecklich sein, die Mutae sollen still und stumm sein. Quartus soll verrückt werden […].“

Sommer zeigte sich beeindruckt, dass die Bleitafel eine gewisse dichterische Qualität und Rhythmus aufweist. Wenn es nicht aus der Produktion eines professionellen Auftragsschreibers stamme, sondern selbst verfasst sei, sei es bemerkenswert, dass ein Provinzialer so etwas konnte. Er musste überdurchschnittlich gebildet gewesen sein. 80 Prozent aller Reichsbewohner konnten lesen und schreiben, besaßen allerdings nur die Grundkenntnisse, so der Historiker.

Menschen richteten sich an höhere Mächte

Auf viele Lebensbereiche hatten die Menschen der Antike keinen Einfluss, erklärte Sommer, mit Zaubersprüchen, Wünschen und Verwünschungen versuchten sie, „Kontrolle zu erlangen und Probleme zu lösen“. Sie richteten sie an höhere Mächte, wie Dämonen, Götter oder Tote. Oftmals habe der Gegenstand oder ein Tier als Stellvertreter gedient, der wie beim Voodoo die Verwünschungen erleiden habe müssen. Dazu wurden die Täfelchen gefaltet oder durchbohrt. Ihr Name „Defixiones“ kommt von „defigere“ – „festheften“, „durchbohren“. Solche Fluchtäfelchen gibt es in vielen Gesellschaften. „Der Analogiezauber ist offenbar in der menschlichen Psyche tief verankert“, sagte der Autor.

Aus dem Umfeld von Gerichtsprozessen kenne man es, dass eine Partei dem Gegner wünschte zu verstummen. Aber auch Liebeszauber, um einen Menschen an sich zu binden, oder Paare auseinanderzubringen, seien üblich gewesen. Wie von einem gewissen Ammonion, der sich „endlosen Sex bis zum Endes des Lebens“ mit einer gewissen Theodotis wünschte, den er in allen Farben ausmalte.

Einblick in Bordelle

Einen Eindruck davon, wie es in Bordellen zuging, vermittelt das Kapitel „Thymelle hat einen fetten Arsch“. Sommer zählte Inschriften in Mauern auf wie „Hier wohnt die unbesiegbare Victoria“ oder „Felicula ego; hic futue“: „Ich bin Felicula und habe hier gevögelt.“

Insgesamt „zutiefst menschliche Einblicke“, wie die Leiterin der Stadtarchäologie Kempten und des Archäologischen Parks Cambodunum, Dr. Maike Sieler, in ihren Abschlussworten fand.

