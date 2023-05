Parkstadt Engelhalde Kempten: Vor dem Baustart, muss das ehemalige Hallengelände der „Saurer-Allma“ rückgebaut werden

Von: Christine Tröger

Es tut sich was auf dem Areal zwischen Engelhaldepark und Leonhardstraße. © Grafik: die Sozialbau

Kempten – Seit Mitte März ist Bewegung auf dem fünf Hektar großen Areal zwischen Engelhaldepark und Leonhardstraße. Bevor ab Herbst 2023 die Erschließung und der Wohnungsbau losgeht, will die Sozialbau laut Pressemitteilung 115.000 Kubikmeter umbauten Raum in fünf Hallen auf dem ehemaligen Fabrik- und Hallengelände rückbauen.

In einem hochmodernen „Urban Mining“-Verfahren sollen beim Rückbau der alten Hallen tausende Tonnen sortenreiner Beton gewonnen und wertvoller Rohstoff als Schotter und Beton auf dem Gelände wieder eingebaut werden.

Bis etwa August soll der Rückbau der Hallen dauern. Dabei werden rund 30.000 Tonnen Beton gebrochen, recycelt und als Haufwerke auf dem Gelände deponiert. Der gewonnene Schotter soll später als Unterbau für neue Plätze, Straßen und Wege in der „Parkstadt Engelhalde“ oder als sogenannter RBeton zum Recycling-Beton ökologisch wertvoll umgewandelt werden. In zwei Hallen wurden bereits 4.000 Quadratmeter Bodenestrich abgefräst und fachgerecht entsorgt. So findet eine professionelle Trennung zwischen Entsorgung und Wiederverwendung von Baustoffen statt.

Neben sortenreinem Beton gehen so laut Sozialbau rund 1.500 Tonnen Stahl wertvoll in die Kreislaufwirtschaft zurück. Gerade Beton sei, so Sozialbau-Chef Herbert Singer, „1:1 wiederverwertbar“ und für die Wiederverwertung entsprechend sinnvoll. Als Vorteil sieht Singer, dass auf dem Gelände genügend Platz sei, „alles direkt vor Ort zu machen“.

Engelhalde Kempten: TNA der Hochschule zieht auf dem Areal um

Seit 2015 nutzt das Technologienetzwerk Allgäu (TNA) der Hochschule Kempten 1.700 Quadratmeter Gewerbeflächen der Sozialbau auf dem „Saurer-Allma“-Areal. Hier wird das automatisierte und autonome Fahren untersucht. Aufgrund der Hallenrückbauten erhält das TNA neue Räume in einem Bestandsgebäude auf dem Gelände, östlich des Verwaltungsgebäude von Saurer-Allma bis der sechste Bauabschnitt am Hochschul-Campus abgeschlossen ist. Der Innenausbau und der Umzug des TNA wurde bis Ende April fertiggestellt. Das Saurer-Allma Verwaltungsgebäude selbst und der Sitz der Firma Saurer bleibt auf dem Gelände langfristig bestehen. Westlich davon werden die charakteristischen 1960iger-Jahre-Bauten sensibel und stilgerecht saniert und in ein attraktives Kreativquartier umgenutzt.

Wohnbaustart im Frühjahr 2024

Mit Beschluss des Stadtrats am 23. März 2023 wurde der zweiten Offenlage des Bebauungsplans einstimmig zugestimmt. Diese findet bis Mitte Mai 2023 statt. In dieser Zeit haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kempten sowie die Fachbehörden noch einmal die Möglichkeit, final Stellung zu den Planungsinhalten zu nehmen. Die Wohnbauplanung von Sozialbau läuft parallel bereits auf vollen Touren. Die Planung der ersten rund 60 Wohnungen soll bis Sommer 2023 fertig sein, die Ausschreibungen der Bauarbeiten folgen im Winter 2023. Ab Frühjahr 2024 will die Sozialbau mit dem Bau der ersten von 400 Miet- und Eigentumswohnungen beginnen. Ein Lebensmittel-Nahversorger, ein Quartiers-Parkhaus, Büros und Kreativ-Räume ergänzen das innovative Stadtentwicklungskonzept für die neue „Stadt in der Stadt“.