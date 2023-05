Perfekte Glittershow am Kemptener Jazz Frühling 2023

Von: Christine Tröger

Die Band Siea in der ausverkauften Kulturwirtschaft am Kemptener Jazzfrühling. © Tröger

Kempten – Das Kollektiv Siea brachte am Kemptener Jazz Frühling 2023 hunderte Beine zum Tanzen.

Das 2018 in München gegründete (vorwiegend weibliche) Kollektiv mit Sängerin und Performerin Antonia Dering heizte mit „Quotenmann“ Johannes Rothmoser versteckt hinter seinem Schlagzeug in der Kulturwirtschaft kräftig ein. Perfekte Glittershow fürs Auge, stimmige Sounds fürs Ohr und fluffige Rhythmen für die Beine. Mit 150 Leuten in Feierlaune war die Kulturwirtschaft verdient ausverkauft.

Siea Frontfrau Antonia Dering © Tröger

Ramona Schwarzer von Siea © Tröger