Personalnot: Allgäuer Arbeitskräftestudie 2022 zeigt Gründe und Auswege auf

Von: Christine Tröger

Was den Unternehmen stark zu schaffen macht, ist die zunehmende Akademisierung durch die immer mehr potentielle Arbeitnehmer in Berufsgruppen mit erhöhtem Bedarf fehlen. (Symbolbild) © Panthermedia/Randolf Berold

Kempten – Es sei richtiger, von einem Mangel an „Arbeitskräften als von Fachkräften“ zu sprechen, betonte Jana Reuß von der Allgäu GmbH in ihrem Fazit zur Allgäuer Arbeitskräftestudie 2022 (in Kooperation mit „Moduldrei“), die sie dem Beirat für Tourismus und Stadtmarketing vorstellte. Schließlich seien „alle Bildungsabschlüsse relevant“.

Insgesamt haben 1.259 Unternehmen (entsprechend einer Rücklaufquote von 25 Prozent) Allgäuer Betriebe an der Onlinebefragung vom 11. Oktober bis 7. November 2022 teilgenommen. Aller Krisen von demographischem Wandel, über Pandemie, Ukraine-Krieg und steigender Inflation, ist die Zahl der Beschäftigten im Allgäu in den letzten fünf Jahren um neun Prozent gestiegen.

40 Prozent der Unternehmen sind stark vom Arbeitskräftemangel betroffen, die Mehrzahl nicht in der Lage den Bedarf zu decken. Was den Unternehmen am stärksten zu schaffen macht, ist, neben den genannten gesellschaftlichen Themen, die zunehmende Akademisierung durch die immer mehr potentielle Arbeitnehmer in Berufsgruppen mit erhöhtem Bedarf fehlen.

Personalnot auch im Allgäu: Wenige bewerben sich auf Ausbildungsplätze

So sagt die Studie, „es herrscht nicht in erster Linie ein Mangel an ‚Ingenieuren‘“, sondern an Menschen mit anerkannten Berufsabschlüssen. Auf Ausbildungsplätze bewerbe sich, so Reuß, entweder gar niemand oder Bewerber mit mangelnder oder unpassender Qualifikation, wobei oft nicht einmal ein Hauptschulabschluss Voraussetzung sei. Die Zahl der offenen Stellen übersteigt zudem die der Arbeitsuchenden und auch das Interesse an einigen Branchen ist nicht besonders groß. Ein mangelndes Angebot an für den Zuzug von Arbeitskräften benötigten Wohnraum haben nur 27 Prozent der Studienteilnehmer moniert.

51 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe und 39 Prozent im Handel (beide hatten sich besonders stark an der Umfrage beteiligt) können ihren Personalbedarf nicht decken, in einigen anderen Branchen sieht es aber noch schlechter aus. Wie die Zahlen zeigen, liegen Verkehr und Logistik mit 69 Prozent an der Spitze, gefolgt von Gesundheits- und Sozialwesen mit 66 Prozent, Baugewerbe (60 Prozent), verarbeitendes Gewerbe 56 Prozent), Erziehung und Unterricht (52 Prozent), Informations- und Kommunikation.

Weiche Standortfaktoren bedeutend

Um Arbeitskräfte zu gewinnen und auch zu halten, spielen deshalb weiche Standortfaktoren eine immer größere Rolle und das betrifft längst nicht mehr nur Life-Work-Balance. Kreative Ansätze sind gefragt. Unter dem Schlagwort „New Work“ kommen neue Arbeitsformen zum Einsatz, flexible Arbeitszeitmodelle, gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wiedereinsteiger werden gefördert, Quereinsteiger sind willkommen oder es werden ausländische Arbeitskräfte rekrutiert. Die jüngere Generation, erklärte Reuß, „ist stark auf Sinnhaftigkeit aus“, nicht so sehr auf Geld. So hätte Unternehmen mit Nachhaltigkeits- und Gemeinwohlorientierung auch „weniger Probleme, Mitarbeiter zu finden“.

Als eine „wichtige Zielgruppe für die Region“ sieht Reuß die über 50jährigen. „Essentiell“ sei der branchenübergreifende Austausch und die Vernetzung von Arbeitgebern. Im nächsten Sommersemester soll es wieder eine Begleitung für Unternehmen zur „Vollwertnachhaltigkeit“ durch die Hochschule Kempten geben. 21 Unternehmen im Allgäu habe man bereits dahin begleitet, wie Prof. Guido Sommer anmerkte.