Peter Maffay macht vor Auftritt im Juni Stippvisite im Allgäu

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Freuen sich bereits auf das Open Air im Juni: Peter Maffay und Michaela Schneider, Geschäftsführerin Allgäu Concerts. © Tröger

Kempten – Kaum 21 Jahre ist es her, dass Peter Maffay in Kempten vor der Basilika das Publikum begeisterte. Am Samstag, 17. Juni, ist es nun wieder soweit: Peter Maffay und Band spielen am Residenzplatz. Wenn das Wetter passe, gäbe es „kaum etwas Schöneres als ein Open Air“, freut sich Maffay bereits auf den Auftritt.

Um sich die Location nochmal in Erinnerung zu rufen, kam der Rockmusiker kürzlich ins Allgäu. Im Juni ist laut Maffay ein rund zweieinhalb Stunden langes Programm geplant. Dabei werden neben neuen Werken auch ältere Veröffentlichungen und Gassenhauer nicht zu kurz kommen.

Diese würde das Publikum auch fordern, so Maffay. Voller Vorfreude ist auchAnnette Hauser-Felberbaum, Kulturbeauftragte des Kemptener Stadtrats. Generell begrüßt sie es sehr, dass auf dem Platz wieder Konzerte stattfinden, wie sie beim Pressetermin ausführte. Karten für das Open Air im Sommer gibt es beim Veranstalter Allgäu Concerts unter allgaeu-concerts.de.