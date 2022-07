Interview mit Philipp Hochmair

Philipp Hochmair und „Die Elektrohand Gottes“ hieven Klassiker in die Gegenwart

Von: Christine Tröger

Teilen

Philipp Hochmair © Rafaela Proell

Isny – Philipp Hochmair und seine Band „Die Elektrohand Gottes“ beehren das Theaterfestival Isny. Der Kreisbote traf ihn vorab zum Interview.

Dass er Schauspiel kann, hat er hinreichend bewiesen. Philipp Hochmair, Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater (2003–2009) und dem Hamburger Thalia Theater (2009–2014), sind nur einige Stationen des Österreichers, der seine Ausbildung am Max Reinhardt Seminar (1993 bis 1997 Schauspiel) sowie am Conservatoire national supérieur d’art dramatique in Paris erhielt.

Seine Vita besteht gleichermaßen aus zahlreichen Serien, Fernseh- und Kinoproduktion, u.a. (seit 2015) „Vorstadtweiber“, diverse „Tatort“, „Charité“, „Die Auslöschung“ (mit seinem ehemaligen Lehrer Klaus-Maria Brandauer) oder 2022 „Die Wannseekonferenz“, in der Rolle von Reinhard Heydrich, der 1942 die Leitung dieser Konferenz innehatte, dazu verschiedene Soloprogramme. Beim Theaterfestival Isny ist der energiegeladene Endvierziger kommenden Sonntag mit einer exotischen Kombi zu Gast:

„Für alle, die in der Schule oder im Theater mit Friedrich Schiller gequält wurden, gibt es jetzt Hoffnung“, lautete die Ankündigung für Hochmairs „Schiller Balladen Rave“ im Hamburger Kampnagel vergangenen Februar. Er mache den „Klassikfürsten zum Stichwortgeber für den Sound von Kraftwerk und Techno“.



Das Hamburger Abendblatt titelte Ende Dezember 2021 „Eine Art Schiller-Rausch heraufbeschwören...“.

Für den Sound im Rezitationskonzert sorgen die Dresdner Ostpunks Tobias Herzz Hallbauer (Gitarre), Jörg Schittkowski (Elektroklangkünstler) und Bastien Eifler (Schlagwerker). Als „Die Elektrohand Gottes“ touren sie mit Hochmair seit 2013 (Eifler seit 2020); zusammengefunden haben sie sich ursprünglich für das auch weiterhin laufende Projekt „Jedermann Reloaded“ – Hugo von Hoffmannthals „Jedermann“ verpackt in Rockmusik (dazu entstand die Doku „Einen Reise mit Jedermann“ in Co-Regie Philipp Hochmair mit der aus Kimratshofen stammenden Bernadette Schugg, Produzentin und Geschäftsführerin bei Network Movie Film- und Fernsehproduktion). Auch so kann Hochkultur zeitgemäß interpretiert werden. Inhaltlich haben die klassischen Texte an Aktualität zumindest kaum eingebüßt. Sie wollen auch heute gehört werden – wenn es sein muss laut und dröhnend.

Die Elektrohand Gottes © Stephan Brückler

Interview mit Philipp Hochmair

Herr Hochmair, am 31. Juli hämmern Sie zusammen mit Ihrer Band „Die Elektrohand Gottes“ Ihrem Publikum in Isny via „Schiller Balladen Rave“ einen der deutschen Klassiker ein. Warum haben Sie sich für diese Art von Schiller-Inszenierung entschieden?

Philipp Hochmair: Mit Schillerballaden verbindet mich eine Art Erwachen, eine Begegnung mit der Kunst. Als ich mit 17 zum ersten Mal den Taucher gehört habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben. Da ging eine Tür auf in eine andere Welt, in eine neue Sphäre. Und diesen Impuls möchte ich gerne weitergeben.

Schiller, eine Baustelle als Bühnenbild, Techno, Rezitationen poetischer Verse wie Hammerschläge. Wie passt das zusammen?

Philipp Hochmair: Als ich während der Vorbereitung nachts durch die Straßen gelaufen bin und überall diese Baustellen gesehen habe, diese vielen Menschen und Geräte, den Lärm und diese Emsigkeit, da dachte ich mir: „Was wäre, wenn diese Wesen in ihren bunten Warnwesten und Helmen jetzt gemeinsam die Glocke von Schiller zitieren würden. Welch ein magisches Schauspiel! In diesem unglaublichen Gedicht geht es ja unter anderem auch um das Erschaffen der Glocke, das Herstellen eines Wunderwerks, eines Spezial-Objekts.

Worin liegt die Faszination Schiller und hat er es nötig, wiederbelebt zu werden?

Philipp Hochmair: Mich fasziniert seine brillante Sprache, diese vielen bekannten Zitate, Geschichten, die wie Filme im Kopf des Zuhörers aufblühen, die großen Bilder und damit eine unglaubliche Kraft ausstrahlen. Ich denke, diese Verse dürfen neu gerahmt und in einen heutigen Kontext gesetzt werden.

Klassiker der Literatur haben es Ihnen offensichtlich angetan. Nach Goethes „Werther“ und Kafkas „Der Prozess“ und „Amerika“ als Soloprojekte folgten Hofmannthals „Jedermann“ als Rock-Spektakel „Jedermann Reloaded“ mit Ihrer Band „Die Elektrohand Gottes“ und nun „Schiller Balladen Rave“. Was wäre eine logische Weiterführung?

Philipp Hochmair: Das kommt auf mich zu. Diese Monologe waren immer Tranchen meiner persönlichen Entwicklung. Klassische Texte, in denen ich meine eigene Situation wiedergefunden habe. Was als nächstes kommt, weiß ich selbst noch nicht...

Auch das Allgäu scheint es Ihnen angetan zu haben. 2017 hatte Sie die gebürtige Kimratshofenerin und Produzentin Bernadette Schugg für den ZDF Film „Ein Sommer im Allgäu“, in die Region gelockt. Was aber treibt einen gefragten Darsteller großer Bühnen in die „kulturelle Peripherie“? Warum Isny?

Philipp Hochmair: Für mich gibt es keine kulturelle Peripherie. Und das Festival in Isny hat längst Kultstatus erreicht!

Seit rund 20 Jahren arbeiten Bernadette Schugg und Sie immer wieder zusammen. Während der Corona-Hauptzeit (2020) entstand die viel gelobte Doku „Philipp Hochmair – Eine Reise mit Jedermann“ (Stream auf Pantaflix) nach einem gemeinsamen Konzept. Wer hat wen dazu inspiriert und ist ein ähnliches Projekt auch für Schiller angedacht?

Philipp Hochmair: Bernadette Schugg und ich arbeiten schon sehr lange zusammen und unser Ziel war es immer, neue Wege und Möglichkeiten zu finden. Die Jedermann-Dokumentation ist aus den vielen Mitschnitten von diversen Aufführungen entstanden und sehr schön geworden. So etwas für Schiller-Rave anzudenken, liegt daher nahe. Dann kann es natürlich sein, dass der Auftritt in Isny auch im Film vorkommt...

Herr Hochmair, wo fühlen Sie sich am wohlsten: Vor der Kamera? Auf der Theaterbühne? Als Rock-Rave-Rezitations-Star?

Philipp Hochmair: Die Möglichkeit, das alles gleichzeitig zu machen, erfüllt mich am meisten.

Herr Hochmaier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unsere Fragen genommen haben.