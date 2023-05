Pianistin Janina Fialkowska bei neuntem Meisterkonzert im Theater in Kempten

Die bestens besuchte Konzerteinführung mit Janina Fialkowska (r.) war eine Premiere für Harry Oesterle, Partner und Berater der Pianistin. © Christine Tröger

Kempten – Ein Menü mag perfekt zusammengestellt sein. Zum Hochgenuss wird es nur, wenn es mit Leidenschaft zubereitet und liebevoll serviert wird. Vorspeise, Hauptgang und Dessert – alle waren sie köstlich beim letzten Meisterkonzert der Saison.

Als Vorspeise Franz Schubert, als Hauptgang Johannes Brahms, dazwischen noch ein kleines Sorbet von Maurice Ravel und als üppiges Dessert Frédéric Chopin. In der Analogie der Kulinarik beschreibt Harry Oesterle, Partner und Berater vonPianistin Janina Fialkowska, in der Einführung das musikalische Menü des neunten Meisterkonzerts im Theater in Kempten.

Rundherum meisterhaft Janina Fialkowska hat Schuberts Sonate No. 7 Es-Dur D 568 selbst noch nie live gehört, so selten wird dieses Werk gespielt. Wenig eingängig sei das Stück, was im Spiel der Pianistin kaum hörbar ist. So erzählt Fialkowskas Interpretation etwas, was zwar nicht so schnell ins Ohr will, aber überraschend schön und klar daher kommt.

Die fünf Stücke von Brahms seien Corona geschuldet. In der plötzlich verfügbaren Zeit hat Janina Fialkowska ein schmackhaftes Brahms-Menü aus ihren Lieblingsstücken zusammengestellt. Ihre ganze Meisterschaft kommt hier zum Tragen – ob bei den dramatischen, getragenen, fröhlich-tanzenden oder wärmend-sinnlichen Tönen.

Nachdem das Publikum nach der Pause mit Ravels spritzigen Jeux d´Eau (Wasserspiele) sofort wieder in den Bann gezogen wird, folgt das ausgiebige Dessert: Chopins Polonaise A-Dur op. 40 Nr. 1 und das Scherzo Nr. 4 E-Dur op. 54. Die Verbindung von Janina Fialkowska zu Chopin ist sehr besonders, war doch kein geringerer als der große Chopin-Interpret Artur Rubinstein ihr Mentor. In ihrem Spiel ist die Pianistin ganz eins mit ihm, Chopin, und seiner Musik.

Eine Ära geht zu Ende

Und an dem Abend passiert noch etwas. Still und unhörbar geht eine Ära zu Ende. Es ist das letzte Konzert, das von Dr. Franz Tröger organisiert wurde. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat er dem Publikum in und um Kempten ein einzigartiges Menü an musikalischen Leckerbissen präsentiert. Die Einführungen zu den Konzerten wurden zur Legende. Ja, es war überaus köstlich. Und genau deshalb wird es auch nicht vergessen sein.