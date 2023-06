Neue Konzertreihe: „Picknick-Konzerte“ im Archäologischen Park Cambodunum Kempten

Teilen

Neue Konzertreihe: „Picknick-Konzerte im APC“ lädt an vier Sonntagen zum kostenfreien Musikgenuss ein. © Alwin Zwibel, Kristian Beucker

Kempten – Unter dem beliebten Motto „umsonst und draußen“ startet ab Sonntag, 18. Juni, eine neue Konzertreihe im Archäologischen Park Cambodunum: die „Picknick-Konzerte im APC“. Für alle, die Livemusik untertags, mit der ganzen Familie, ungezwungen und bei freiem Eintritt genießen wollen.

Nach einer erfolgreichen Picknick-Konzert-Testphase im letzten Jahr packen im Sommer 2023 die Musikerinnen und Musiker an vier Terminen ihre Instrumente aus und bauen sich ihre kleine Bühne. Direkt an der Taberna und am Römerspielplatz im APC können die Besucher ihre Picknick-decken ausbreiten und sich selbst mitgebrachte Speisen schmecken oder vom Taberna-Team verköstigen lassen. Kostenlose Live-Musik inklusive.

Die vier kostenfreien „Picknick-Konzerte im APC“ in diesem Jahr – immer von 12.30 - 14.30 Uhr:

• Sonntag, 18. Juni: „Walter Baur & friends“: Sie bringen eigene Interpretationen von Musik aus dem Great American Songbook zu Gehör. Es begeistert sein Publikum bei seinen regelmäßigen Auftritten auch mit Eigenkompositionen und Jazzsongs mit deutschen Texten. Neben dem Leiter der PiK-Jazzsession Walter Baur (Piano) sind aus dem langjährigen „Stamm“ Ben Beucker (Saxophone), Martina Wörz (Gesang), Chris Hertel (Bass) und Wolfram Nietsch (Schlagzeug) zu hören.

• Sonntag, 2. Juli: Picknick-Konzert mit Take2: Ben Beucker (Saxes) und Christian Röck (keys) nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Weltreise: von Swing bis Latin, von Filmmusik bis Michael Jackson, mal funky, mal groovig, mal lyrisch. Dabei bringen sie Eigenkompositionen und ihre eigenen Interpretationen bekannter Songs zu Gehör, wobei die frei improvisierte Musik fester Bestandteil ist.

• Sonntag, 9. Juli: Picknick-Konzert mit dem „Ben Beucker Duo + 1“, das mit improvisierter Livemusik zu begeistern weiß. Dabei lassen Ben Beucker (Saxes) und Robert Schilhansl (Gitarre) ihrer Spielfreude bei eigenen Interpretationen von Jazzklassikern unterschiedlichster Stilrichtungen freien Lauf: von Bossa bis Swing, von Blues bis Soul, von Funk bis Latin. Bei diesem Picknick-Konzert werden sie von dem ganz besonderen Gesang der warmen Stimme von Martina Wörz unterstützt.

• Sonntag, 16. Juli: Picknick-Konzert mit dem „Duo Take2 plus 1“ – Take2, Ben Beucker (Saxes) und Christian Röck (keys), unternehmen eine musikalische Weltreise. Bei diesem Picknick-Konzert wird das Duo Take2 von der einzigartigen Bassistin Koletta Fritz aus dem Kleinwalsertal unterstützt.

Bei schlechtem Wetter (Info: www.apc-kempten.de) entfallen die Konzerte.