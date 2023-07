Kultusstaatssekretärin Anna Stolz besucht Robert-Schuman-Mittelschule Sankt Mang in Kempten

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Teilen

Vor Ort nachgefragt: Alexander Hold und Anna Stolz (vorne Mitte) informierten sich in Kempten bei Schülern, Vertretern der Schule und des Elternbeirats über das Projekt „Digitale Schule der Zukunft“. © Sofia Wiethaler

Kempten – Als „Talentschmieden für den Mittelstand“ bezeichnete Kultusstaatssekretärin Anna Stolz die Mittelschulen.

Somit sei sie auch gerne der Einladung von Alexander Hold, Vizepräsident des Landtags und Freie Wähler-Stadtrat in Kempten, gefolgt, sich zusammen mit ihm bei Mittelschulen in Kempten und dem Oberallgäu über die Projekte „Digitale Schule der Zukunft“ und „Starke Schulen – starke Verbünde“ zu informieren. Der erste Halt war bei derKemptener Robert-Schuman-Mittelschule SanktMang, die beim Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ der Bayerischen Staatsregierung teilnimmt. Bei dem Versuch werden Erfahrungen und Entwicklungen im digitalen Bereich, die während der Corona-Pandemie gewonnen wurden, aufgegriffen und auf Basis eines niederschwelligen Zugangs zu einem personenbezogenen digitalen Endgerät systematisiert und evaluiert. Jeder Schüler bzw. jede Schülerin der beteiligten Klassen verfügt dabei über ein Tablet, welches im Unterricht zum Einsatz kommt. Der Projektstart im vergangenen Jahr sei etwas holprig verlaufen, da die Geräte erst mit einigen Monaten Verspätung geliefert werden konnten, berichtete Studienrätin Michaela Baumüller. Sie ist zusammen mit ihrem Kollegen Stefan Mayr für das Projekt an der Kemptener Mittelschule zuständig.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz besucht Robert-Schuman-Mittelschule Sankt Mang und informiert sich über Pilotversuch

Vor Ort erkundigten sich Stolz und Hold nach den Erfahrungen der Schüler, Lehrer und der Elternbeiratsvertreter mit dem Pilotversuch. Ebenfalls an dem Treffen teil nahmen Thomas Gehring (Grüne), Vizepräsident des Landtags, sowie Schulrat Tobias Schiele. Ein großer Vorteil an den Tablets sei, so Schülersprecherin Emma, dass auf diesen die Schulbücher aufgespielt seien. So müssten diese nicht immer mitgenommen werden. Schwierig wird es jedoch, wenn der Akku des Geräts leer ist, da nicht genügend Steckdosen vorhanden sind. Diesen Hinweis nahm Anna Stolz bezüglich Schulsanierungen oder Neubauten gerne auf. Nachfühlen konnte das Problem auch Alexander Hold – gerade im Hinblick auf lange Stadtratssitzungen. Dort gäbe es auch keine Möglichkeit zum Aufladen des Geräts.

Elternbeiratsvorsitzende Natalie Theiss lobte die Organisation des Projekts durch Baumüller und Mayr. Die beiden Lehrkräfte setzen aber nicht nur auf Tablets. Er sei zum Beispiel weiterhin ein Freund von Heften, so Mayr. Das Schreiben und Kommunizieren dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Wie Baumüller erklärte, seien die Jugendlichen technisch sehr fit und könnten Arbeitsaufträge oft schnell umsetzen. Wichtig sei jedoch, dass sie auch den Inhalt, beispielsweise bei Referaten, verstehen würden. Was laut der Studienrätin aber oft – nicht nur im digitalen Bereich – fehlt, sei Zeit. Es gäbe Kinder, die gerne lernen würden, aber einfach mehr Zeit bräuchten. Was von Lehrern und Schülern kritisiert wurde, war der Umgangston von manchen Heranwachsenden – sowohl untereinander als auch gegenüber Lehrkräften. Diese Problematik trete ebenfalls sowohl digital als auch offline auf.