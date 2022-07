Kempten: „Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“

Podiumsdiskussion am Hildegardis-Gymnasium: Wo steht Kempten beim Klimaschutz?

Von: Susanne Lüderitz

Bei der Diskussion am Hildegardis-Gymnasium auf dem Podium (v.l.): Englisch- und Französisch-Lehrerin Anne Haggenmüller (fährt sehr viel mit dem Fahrrad), Kemptens Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld (fährt ebenfalls viel Rad und geht oft zu Fuß), Moderator und Abiturient Moritz Keck, FDP-Stadtrat Ullrich Kremser (fährt E-Bike, E-Auto und hat eine Photovoltaikanlage auf seinem Hausdach sowie eine Batterie im Keller), Studentin und Klimaaktivistin Mara Niedermeier (kauft „relativ nachhaltig“ ein, kann an ihrem Studienort gut Fahrradfahren und ist überzeugt, mit ihrem Studium als Städteplanerin viel erreichen zu können) und Dr. Martin Mühlegger von Scientists for Future und „Kempten muss handeln“ (er spricht sich fürs Nachdenken aus, was man noch verbessern kann und outet sich im Gespräch nach der Diskussion als genereller Fan von E-Mobilität. Sie sei um „Welten besser als Verbrenner“, da effizienter, auch wenn man von Rohstoffseite betrachtet nicht jedes Auto durch ein E-Auto ersetzten könne, und man Mobilität möglichst teilen müsse, E-Busse etablieren und auch Radfahren müsse). © Susanne Lüderitz

Kempten – Vertreter der Stadt Kempten, Klima-Aktivisten und Schule diskutieren am Hildegardis-Gymnasium darüber, was Kempten beim Klimaschutz tun müsste.

„Vier Jahre früher als geplant!“, freut sich Französisch- und Englisch-Lehrerin Anne Haggenmüller. Mit einem großen Fest, vielen Aktionen und lauter Musik feierte das Hildegardis-Gymnasium am Donnerstag die Klimaneutralität der Schule. Bei der Podiumsdiskussion für die elften Klassen mit dem Titel „Das Hilde geht voran – wo steht Kempten?“ prallten teils unterschiedliche Meinungen aufeinander.

Hildegardis-Gymnasium mit Klimaschutzplan

Klimabotschafter in jeder Jahrgangsstufe, Baumpflanzungen, Veggie-Day, Klimadinner, Klimakochbuch, und und und. Die Liste der Dinge, die das Hildegardis-Gymnasium gegen die Erderwärmung unternimmt, ist lang – festgehalten in einem detaillierten „Klimaschutzplan“.

Aber: „Wir können als Schule nicht klimaneutral sein“, sagt Lehrerin Anne Haggenmüller bei der Podiumsdiskussion. Egal wie viel eingespart werde, am Ende brauche die Schule Wasser, verursache CO2 über die digitalen Medien, das alte Gebäude. Von rund 400 Tonnen im Schuljahr 15/16 bleiben 20/21 noch etwa 200 Tonnen an ausgestoßenem CO2 übrig, wie die Bilanz zeigt. „Aber wir haben Verantwortung dafür übernommen“, sagt Haggenmüller. Über zertifizierte Klimaschutzprojekte sorge die Schule dafür, dass diese Energie woanders eingespart werde.



Kempten: „Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“

Auch die Stadt Kempten tue sehr viel für den Klimaschutz, wie Stadtrat Ullrich Kremser (FDP) betonte. Im „Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“ sind zahlreiche Maßnahmen notiert, damit weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt. Auch hier gibt es ein Aber: „Wir können nicht selber handeln in vielen Dingen. Wir können als Stadt nur einen Rahmen setzen“, so Kremser. Veränderungen gehen also langsamer.

Stolz zeigte sich der Politiker zum Beispiel über den Zweckverband für Abfallwirtschaft ZAK, dessen Müllverbrennung eine „gewaltige“ Menge an CO2 und Gas einspare. Denn sie liefere Wärme für Haushalte. Schwer miteinander vereinbar seien die Ziele Wohnraum schaffen und Flächenschutz, wie Kremser sagt.

„Vorsicht mit der Aussage, das widerspricht sich alles!“, mahnte da die ehemalige Hilde-Schülerin und Fridays-for-Future-Aktivistin Mara Niedermeier, die derzeit Stadtplanung studiert. Sie sprach sich dafür aus, dass gemeinsame Ziele entwickelt werden nach dem Motto: Immer so wenig schädlich wie möglich. „Das Schöne am Klimaschutz ist ja, dass er in jedem Bereich angewendet werden kann“, sagt sie.

„Kempten stößt doppelt so viel CO2 aus wie der Weltdurchschnitt“

Viel zu langsam mit der Kemptener CO2-Reduktion geht es Physiker Dr. Martin Mühlegger. Er hat die hiesige Regionalgruppe der „Scientists for Future“ mitbegründet und ist Mitglied der Initiative „Kempten muss handeln“. In dieser Gruppierung haben sich Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Unternehmen, Praxen, Kirchengemeinden und Vereine zusammengeschlossen, um in der Stadt Kempten die Pariser Klimaziele von 2015 zu erreichen.

„Das Budget ist 2030 aufgebraucht“, sagt Mühlegger, „es ist fraglich, ob das 1,5-Grad-Ziel noch eingehalten werden kann.“ Denn es bestehe die Gefahr, dass Kipppunkte überschritten werden. Und die Erde sich dadurch noch schneller aufheizt. Mühlegger nennt als Beispiel das Abschmelzen von Gletschern, die dann kein Sonnenlicht mehr reflektieren können. Außerdem schmölzen mit dem Permafrost auch die darin befindlichen Methanspeicher dahin. Und „Kempten stößt doppelt so viel CO2 aus wie der Weltdurchschnitt“, so der Wissenschaftler, „unsere Uhr läuft schneller. Das Budget ist hier 2025 aufgebraucht.“

Mühlegger freue sich über kleine Schritte wie die Umweltspur in Kempten, die neuerdings in der Bahnhofstraße für Radfahrer und Busse reserviert ist, aber die CO2-Einsparung müsse viel schneller gehen.

„Die klimafreundlichste Fortbewegungsart ist der vegane Fußgänger“, sagte Kemptens Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld. Eine große „Schraube“ in Deutschland, an der man drehen könne, sei, den Verkehr klimaschonender zu gestalten. Was seine Aufgabe sei in der Umsetzung des hiesigen „Mobilitätskonzeptes“. Dafür brauche er ein Budget und politische Zustimmung für jede Maßnahme.



Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld: „Wasserstoff ist tot“

Sommerfeld hat eine klare Meinung zum Thema Wasserstoff: „Wasserstoff ist tot!“, sagte er. Er benötige sehr viel Energie, um hergestellt zu werden. Energie, die nicht mehr verfügbar sei. Die Nachfolge von Kemptens Dieselbussen würden daher auch batteriebetriebene Elektrobusse antreten.



Ullrich Kremser dagegen plädierte dafür, zum Beispiel die dieselbetriebenen Züge im Allgäu oder schwere LKWs künftig mit Wasserstoff rollen zu lassen, der mit überschüssiger Energie des ZAK produziert werden könne. Die FDP habe dafür einen Antrag gestellt. „Es kommt darauf an, wie viele Leute im Zug sitzen“, schaltete sich auch Mühlegger ein. Er fragte, ob es nicht besser sei, mit der Restenergie noch mehr Kohlestrom aus dem Netz zu verdrängen, falls es wirklich „Restenergie“ sei. „Die Effizienz ist meilenweit besser bei E-Mobilität“, so Mühlegger.



Schulden aufnehmen fürs Klima?

Uneins waren sich die Diskutanten auch beim Thema Investitionen und Schuldenaufnahme. Kremser berichtete davon, dass in der Stadt oft Personal fehle, um Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Auch an Geld mangle es oft. Und aufgenommene Schulden müssten die kommenden Generationen zurückzahlen, warnte er. Mara Niedermeier hielt es dagegen für wichtig, in die Zukunft zu investieren. Klimaschutz koste jetzt weniger Geld als später. „Um diese Investitionen zu tätigen, müssen Schulden aufgenommen werden.“ „Und Klimaschutz zahlt sich immer aus“, pflichtete ihr Mühlegger bei.



Von einigen Schülerinnen und Schülern kritisch hinterfragt wurde die neue Umweltspur oder der Radweg in der Memminger Straße. Sommerfeld betonte die Notwendigkeit solcher Maßnahmen: „Wenn ich nicht Radfahren ermögliche, dann kommt auch keiner“, so der Mobilitätsmanager, und „ein kurzes Stück Radweg ist wie eine Brücke in der Wüste.“ Die Vernetzung sei wichtig. Bei der Umweltspur hätten Zählungen und Untersuchungen ergeben, dass an dieser Stelle in der Bahnhofstraße zur Hauptverkehrszeit zwei Spuren für die Autos ausreichend seien. Daher habe man eine Spur für die täglich dort verkehrenden 400 Busse und die Radfahrer reserviert. Es bestehe Flächenkonkurrenz zwischen den einzelnen Verkehrsträgern. „Wir beginnen, die Verhältnisse langsam zu verschieben.“



Aktivismus ist wichtig

„Was kann man noch tun?“, wollte Moderator und Abiturient Moritz Keck mit Blick auf die Zukunft wissen. Das Hildegardis-Gymnasium werde weiter so engagiert bleiben, erklärte Lehrerin Haggenmüller. Die Klimaneutralität zu halten, sei keine leichte Aufgabe. Außerdem sehe sie den Bildungsauftrag, Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, nach Lösungen zu suchen, und sich zu engagieren, etwa in deren künftigen Studiengängen.



„Die Demos machen Eindruck auf die Verwaltung“, ermutigte Mobilitätsmanager Sommerfeld die jungen Leute, „das bewirkt auch etwas auf Politik-Seite.“ Demokratie sei aber auch: in eine Partei einzutreten oder etwa einen Brief an den Oberbürgermeister zu schreiben. Auch Niedermeier hielt den Aktivismus für wichtig, wies aber auch auf andere Möglichkeiten hin, wie Jugendräte. „Warum dürfen wir noch nicht wählen?“, rief sie dazu auf, für Mitsprache zu kämpfen. Die kommunale Planungshoheit, also das Recht der Gemeinden, vor Ort selbst zu planen, hielt sie für ein „super wichtiges Instrument“. Mühlegger hielt es mit dem Zukunftsforscher Michael Carl, auf dessen Vortrag er kürzlich gewesen sei: „Nachhaltigkeit ist eine Reise, man kommt niemals ans Ziel.“