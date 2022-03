Hintergründe und Perspektiven zum Krieg in der Ukraine

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, an den Ufern des Dnepr. © Foto: Pixabay

Kempten/Oberallgäu – Aus aktuellem Anlass veranstalteten die Kreisverbände der FDP Kempten und Oberallgäu statt des Aschermittwochs eine Online-Podiumsdiskussion zum Thema „Krieg in der Ukraine – Hintergründe und Perspektiven“.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im deutschen Bundestag Stephan Thomae und der Politikwissenschaftler Ingmar Niemann äußerten sich zum Thema. Thomae berichtete, wie die Bundesregierung mit den Herausforderungen einer „Zeitenwende“ umgeht, bei der es die Umstände erfordern, dass innerhalb der Koalition womöglich politische Positionen neu gedacht werden müssen, Stichwort „Energiewende“ oder „Wehrpflicht“.

Niemann sprach über die geostrategische Bedeutung der Ukraine, Putins Beweggründe und Ziele, seine Forderungen an die Nato und die globale Herausforderung, die der Krieg in der Ukraine für den Westen aus seiner Sicht bedeutet. Die gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eingeladen, im Chat Fragen zu stellen, was auch rege genutzt wurde.

Mehr zu den Inhalten der Veranstaltung in der kommenden Kreisbote-Mittwochsausgabe vom 9. März und dann auch online.