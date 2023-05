Sprache heilt und tötet

Von: Christine Tröger

Die belarussische Autorin und Linguistin Volha Hapeyeva (l.) im Gespräch mit der Kulturjournalistin Lara Sielmann. © Tröger

Kempten – Volha Hapeyeva gilt als eine der bekanntesten Lyrikerinnen und Schriftstellerinnen aus Belarus. Seit 2020 lebt die 1982 in Minsk geborene auch Übersetzerin und promovierte Linguistin nicht mehr in ihrem Land – unfreiwillig. Beim letzten „Bewegten Donnerstag“ war sie zu Gast im Stadtmuseum Kempten und hat an die 50 Menschen – etwa fifty-fifty in Präsenz und online – mit ihrer leisen, differenzierten Poesie, ihren Gedanken und ihrem Charisma bezaubert. Es war aber auch ein Abend, der bar jeder Anklage auf sanfte Art bewusst machte, welche Privilegien die deutsche Staatsbürgerschaft und ein Leben in unserem Land bedeuten.

Welche Kraft, Macht, aber auch Gefahr geht von Sprache aus? Und wo ist dieser als Heimat bezeichnete Ort, das Zuhause, zu finden? Als „Nomadin“, wie sie sich selbst bezeichnet, lebt sie seit 2020, nachdem sie beschlossen hatte nicht mehr in das zunehmend von Gewalt dominierte, diktatorische Belarus zurückzukehren. Damals war sie gerade Stadtschreiberin in Graz. Begrifflichkeiten wie Exil, Flüchtling, Heimatlos lehnt sie ab, da sie aus Sicht von Staaten seien. Nomade dagegen sei „ein Begriff der mich fasziniert“, wenngleich er aus feministischer Sicht „nicht unproblematisch“ sei. „Eine afghanische Frau kann nicht Nomadin sein“ und selbst sie als Belarussin mit deutschem Aufenthaltstitel brauche Visa um in andere Länder reisen zu können.

Im Wechsel ging Hapeyeva auf Fragen der Moderatorin und Kulturjournalistin Lara Sielmann ein, trug Essays aus ihrem aktuellen Buch „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“ vor und stellte sich abschließend den zahlreichen Fragen aus dem Publikum. Die wechselvolle Geschichte ihres Heimatlandes, erst Teil der Sowjetunion, dann unabhängig und schließlich der Diktator Lukaschenko, schildert sie als eine „sehr traurige“ und erzählt von ihrer „inneren Emigration“ schon als sie noch dort lebte – „wie Viele, die mit dem Regime nicht einverstanden waren“.

Lyrikerin Volha Hapeyeva: „Heimat kann sehr unterschiedlich sein“

Zu UdSSR-Zeiten sei es gewesen, „als lebten wir alle im großen Bauch einer russischen Matroschka“. Über das was in der Welt passiert, erfahre sie nur noch durch das, was ihr erzählt werde. Nachrichten über Politik lese sie überhaupt nicht mehr. „Schiffe vor Anker, Autos auf Parkplätzen, aber ich bin diejenige, die kein Zuhause hat …“, liest sie aus ihrem Buch. Sie sagt, „wenn man keine eigene Wohnung hat“, neige man dazu, überall sofort zuhause zu sein.

Heimat sei der Platz, an dem man sicher und beschützt sei. Heimat könne somit sehr unterschiedlich sein: ein Stück Land, ein Ort, ein Mensch … In einem anderen Gedicht fragt sie sich, ob dieser Planet überhaupt ihre Heimat sei. Oft verstehe sie die Menschen nicht „und fühle mich als Alien“. Vielleicht aber sei einfach das Eintauchen in verschiedene Kulturen und Sprachen, in denen sie sich bewege (u.a. übersetzt Hapeyeva auch aus dem Chinesischen) „die andere Welt“. So gebe es z.B. in manchen Sprachen gar kein Futur oder wie im Finnischen „kein Gender“, so dass es beim Übersetzen echte Herausforderungen seien, „interessante Lösungen zu finden“. Für sie als Lyrikerin gebe es aber auch Spielräume, z.B. durch das Brechen von Regeln wie, „ich habe Dich gestern gestorben“.

Sprachjustiz ist „oft manipulativ“

Aber auch die andere Seite, die der instrumentalisierten Sprache, ist Thema in ihrem Werk. Die Sprachjustiz funktioniere wie Zuckerbrot und Peitsche und sei „oft manipulativ“. Da ihre Großeltern sehr oft gestritten hätten, sei sie für die Nuancen von Sprache schon als Kind sensibilisiert worden, denn es sei „überlebenswichtig“ gewesen „zu hören“. In einer Lehrerin habe sie später eine starke Unterstützerin für ihre Schreibambitionen gefunden. „Dies ist nicht die Zeit für Poesie.“ Mit diesen Worten hatte ein angesehenes Medium in Belarus kurz vor den dortigen Präsidentschaftswahlen ein bereits fertiges Interview mit der vielfach ausgezeichneten und veröffentlichten Hapeyeva abgelehnt. Das war im Sommer 2020.

Inzwischen hätten zahlreiche Literaten das Land verlassen, Verlage geschlossen und/ oder sind ebenfalls vor den Repressalien geflohen. Einst habe es die Amtssprache dem Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann „sehr leicht gemacht“ hunderttausende Menschen in den Tod zu schicken. Wenn nun „gebildete Menschen sagen, unsere Zeit sei keine für Poesie, bin ich für die Zukunft sehr pessimistisch“, sagt Hapeyeva. Das Gedicht „Trapezherz“ liest die Autorin auf Wunsch des Publikums erst auf Belarussich, dann auf Deutsch: „Bei einigen Menschen hängen die Herzen so hoch, dass man die Treppe nehmen muss, um dort hin zu gelangen ...“

„Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“ von Volha Hapeyeva ein Essay, drei Gedichte (übersetzt von Matthias Göritz), ein Interview mit der Autorin, sowie ein Vorwort von Sandra Poppe und Christiane Riedel und eine Laudatio auf die „Wortmeldungen“-Preisträgerin von Sighard Neckel. Verbrecher Verlag, 14 Euro.