Polizei sucht Zeugen für Schlägerei auf Kemptener Residenzplatz

Von: Susanne Lüderitz

Vor Gewalt schreckte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht zurück. © Kreisbote

Kempten - In der Nacht von rusigem Freitag auf Samstag geraten zwei Fußgängergruppen in Kempten in Streit. Bei der Auseinandersetzung fallen Faustschläge. Bisher ist die Sachlage noch nebulös.

Es war am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr. Auf dem Kemptener Residenzplatz stritten sich zwei Fußgängergruppen, ein Beteiligter schlug zu. Über die Ursache der Auseinandersetzung sind sich selbst die Beteiligten unklar.

Zunächst hatten sich laut Polizeimeldung drei Personen zu Fuß vom Drop-In in Richtung des Residenzplatzes begeben. Ihnen seien der unbekannte Täter mit einem ebenfalls bislang unbekannten Zeugen gefolgt, so die Beteiligten. Zwischen beiden Gruppen ist es dann aus unbekanntem Grund zum Streit gekommen.

Durch den Fausthieb platzte die Lippe des Opfers und blutete. Zeugen des Vorfalls, hier vor allem der unbekannte Begleiter des Täters, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.