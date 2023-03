13-Jähriger klaut in Kempten

Teilen

Ein 13-Jähriger klaute Gummibärchen, und hat nun Hausverbot. (Symbolbild) © Panthermedia/Andriy Popov

Kempten – Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Mitarbeiterin in einem Supermarkt in der Klostersteige, wie ein Kind einige Tüten Gummibärchen in seinen Rucksack steckt und den Laden verlassen will.

Die Tat soll sich am 7. März, ca. 15.50 Uhr, abgespielt haben. Die Frau sprach den 13-Jährigen an. Dieser gab die Süßigkeiten in einem Wert von etwa 5 Euro wieder heraus. Die hinzugerufene Streife nahm das Kind mit zur Dienststelle. Dort holten ihn seine Eltern ab. Dem Jungen wurde durch die Filialleitung ein Hausverbot erteilt.

Lesen Sie auch: Kempten: 14 Jährige klaut erst Schokolade und schlägt dann Verkäuferin