Alkoholisierter Busfahrer baut Unfall in Kempten

Teilen

Ein 66-jähriger, alkoholisierter Busfahrer baute einen Unfall in Kempten. (Symbolbild) © Panthermedia/SimpleFoto

Kempten – Nach Angaben der Polizei ereignete sich im Einmündungsbereich der Füssener Straße/Lenzfrieder Straße ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der 66-jährige Busfahrer holte beim Linksabbiegen zu weit aus, überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel der Füssener Straße, fuhr dann über ein Vorfahrtzeichen am Straßenrand und anschließend durch den dortigen Grünstreifen.

Hierbei wurden zwei der Fahrgäste leicht verletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt auch mehrere Schulkinder. Anschließend ließ der Fahrer die Fahrgäste an der Unfallörtlichkeit aussteigen und setzte seine Fahrt fort. Beamte der Verkehrspolizei Kempten trafen den Fahrer samt Bus in der Lenzfrieder Straße an und kontrollierten ihn. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb die Beamten eine Weiterfahrt unterbunden.

Die Polizisten stellten den Führerschein des Busfahrers sicher und ordneten eine Blutentnahme beim Fahrer an. Die Polizei leitet gegen 66-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein. Zeugen des Unfalls oder Fahrgäste des Linienbusses werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 zu melden.