Auto brennt in Kempten

Die Feuerwehr Kempten konnte das brennende Auto löschen (Symbolbild). © Panthermedia/gyuszko

Kempten – Nach Angaben der Polizei wurde dieser am Abend des 9. März mitgeteilt, dass auf einem Werkstattgelände Unter’m Bucharts ein Auto brennen solle.

Die Feuerwehr Kempten und die eingesetzte Polizeistreife stellten einen komplett brennenden Wagen fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch entstand an dem Auto ein Totalschaden. Ebenfalls wurde ein danebenstehendes Auto leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt an dem Peugeot aus.