Beziehungsstreit eskaliert in Kempten

Nachdem der 19-Jährige ein Loch in die Wand schlug, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung © Panthermedia/Ivankmit

Kempten – Nach Angaben der Polizei fand eine Person am Abend des 08. März in der Rathausstraße zwei verletzte Personen, weshalb diese den Notruf wählte.

Es stellte sich heraus, dass es zwischen dem Pärchen in einem Hotelzimmer aufgrund eines abgebrochenen Schlüssels zum Streit kam. Der 19-Jährige soll aus Wut mit seiner Hand ein Loch in die Wand geschlagen und sich so an der Hand verletzt haben.

Seine 24-jährige Freundin habe aufgrund dessen versucht, über das Fenster ins Freie zu gelangen, um Hilfe zu holen. Sie stürzte und zog sich ebenfalls Schnittverletzungen an der Hand zu. Beide wurden zur Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, zudem musste er aufgrund seines Wohnsitzes im Ausland eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe hinterlegen.