Brand im Müllheizkraftwerk in Kempten

Im Müllheizkraftwerk entzündete sich eine größere Menge Sperrmüll. (Symbolbild) © Panthermedia/IgorVetushko

Kempten – Nach Angaben der Polizei soll am frühen Dienstagmorgen eine größere Menge Sperrmüll im Müllheizkraftwerk in Kempten in Brand geraten sein.

Am frühen Dienstagabend wurde der Polizeiinspektion Kempten, über die integrierte Leitstelle Allgäu, ein Brand im Müllheizkraftwerk Kempten in der Dieselstraße gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte war eine größere Menge Sperrmüll durch Selbstentzündung in Brand geraten. Während der Löscharbeiten musste die danebenliegende Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt werden. Bei dem Brand entstand weder Personen- noch Sachschaden.