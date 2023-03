Flucht nach Verkehrsunfall in Kempten

In Kempten wurde in der Franz-Sperr-Straße ein geparkter weißer Ford Fiesta am linken Außenspiegel angefahren. Die Polzei nimmt Hinweise entgegen. (Symbolbild) © Panthermedia/mproduction

Kempten – Nach Angaben der Polizei wurde in der Franz-Sperr-Straße ein geparkter weißer Ford Fiesta am linken Außenspiegel angefahren und beschädigt.

Der Vorfall spielte sich am Dienstag, 14. März, ab. Nach Spurenlage war das Verursacherfahrzeug von der Kaufbeurer Straße in Richtung Schumacherring unterwegs. Durch den Anstoß fiel die Spiegelschale am Fiesta ab. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von rund 250 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 entgegen.