Kempten: 60-Jähriger schlägt seine Mitbewohner

Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzungen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / CorinnaL

Kempten – Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Wohngemeinschaft in Kempten zu einem Körperverletzungsdelikt.

Demnach fühlte sich ein 60-Jähriger durch den lauten Dialog seiner Mitbewohner derart gestört, dass er diese angriff. Alle Beteiligten waren bei dem Eintreffen der Streifenbesatzung nicht unerheblich alkoholisiert. Die beiden Geschädigten erlitten durch den Aggressor nur leichte Verletzungen.