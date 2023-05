Mehrere Alkoholfahrten in Kempten festgestellt

Die Polizei stellte mehrere alkoholisierte Autofahrer am Wochenende fest. (Symbolbild)

Strafanzeigen wegen Trunkenheit

Kempten/Dietmannsried – Am Wochenende stellte die Polizei mehrere Alkoholfahrten in Kempten fest. Der Trend der Alkoholfahrten war bereits in der Verkehrsunfallstatistik 2022 zu beobachten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gleich mehrere alkoholisierte Kraftfahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. In Dietmannsried konnte ein 76-Jähriger mit über 1,2 Promille, in Kempten ein 38-Jähriger mit 1,7 Promille Atemalkohol festgestellt werden. Es wurde je eine Blutentnahme durchgeführt, deren Führerscheine wurde sichergestellt und mit der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr der Staatsanwaltschaft übersandt.

Beiden ist es fortan untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen. Weiter konnte bei einem 63-jährigen und einem 25-jährigen Autofahrer in Kempten Alkoholgeruch festgestellt werden. Beim Ersten ergab der Alkoholtest einen Wert von 0,6 Promille, beim Zweiten 0,54 Promille. Gegen beide wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.

