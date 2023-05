Randale in Altusried

Unter anderem randalierte eine Gruppe Jugendlicher während der Freinacht in Altusried. (Symbolbild) © Panthermedia/mikdam

Altusried – Nach Angaben der Polizei gab es in den vergangenen Tagen zwei Fälle von Vandalismus in Altusried.

Im Zeitraum von vergangenem Donnerstagabend bis Dienstagmorgen wurden durch bislang unbekannte Täter an der Hauswand eines Werksgebäudes in der Kemptener Straße zahlreiche bunte Graffiti-Schriftzüge angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Am Sonntagabend kam es zudem im Rahmen der „Freinacht“ zu zahlreichen Beschädigungen an einem Wohnhaus in der Grüntenstraße. Durch die Anwohnerin konnte eine Gruppe Jugendlicher wahrgenommen werden, welche unter anderem den Gartenzaun, Tor und Schuppen massiv beschädigten. Diese konnten vor Eintreffen der Streifenbesatzungen unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche die Taten beobachten konnten oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831 9909-0 zu melden.