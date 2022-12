Buchvorstellung: „80 urige Allgäuer“

Von: Cordula Meffert

1.000 der ältesten Bäume in unserer Region wurden für das Buchprojekt besucht und die Hälfte davon vermessen. © privat

Kempten – Geduld, Ausdauer und etwas Detektivarbeit stecken hinter dem Buch- und Baumprojekt „80 urige Allgäuer“.

Bei der Präsentation des Buchs „80 urige Allgäuer“ am Freitagnachmittag im Foyer des Stadttheaters sind zahlreiche interessierte Besucher anwesend – darunter auch Zweiter Bürgermeister Klaus Knoll. Nur die eigentlichen Stars fehlen. Denn diese stehen seit Hunderten von Jahren fest verwurzelt an ihren Plätzen: Bäume der Superlative.

Dickste, höchste, älteste, urigste. Mit weniger gaben sich die Schülerinnen und Schüler der Josef Kentenich Schule nicht zufrieden. Das Buch, das 80 ganz besondereAllgäuer Bäume porträtiert, hat aber auch jenseits der Baummaße einiges an eindrucksvollem Zahlenmaterial zu bieten: sieben Jahre Recherche, 1.000 besuchte und 500 vermessene Bäume, 76 Standorte und 28 engagierte Familien, die Patenschaften für mehrere oder einen der Bäume übernommen haben.

Harald M. Knes, Schulleiter und Initiator der Publikation, hat eine besondere Vorliebe für Wälder und Bäume, die er auf seine Kindheit im waldverwöhnten Spessart zurückführt. Inspiriert von dem Buch „Unsere 500 ältesten Bäume“ klapperte Knes an Sonntagen die ältesten Bäume in seiner Allgäuer Wahlheimat ab. Dabei stellte er fest, dass es im Allgäu die größte Dichte an dicksten Bäumen gibt. Und so entstand schließlich aus der privaten Passion die Idee für das Schulprojekt.

Manche der Bäume sind nur schwer zu erreichen

Seine wichtigsten ProjektRequisiten trägt Knes auch bei der Veranstaltung im Stadttheater: einen Lederhut und einen großen Wanderstock aus Holz, in den er für die Vermessung der Bäume eine Markierung eingeschnitzt hat. Geduld, Ausdauer und auch ein bisschen Detektivarbeit waren nötig, um zu den urigen Allgäuern zu gelangen, denn manche sind schwer zu erreichen. Wie die große Eibe bei Balderschwang, die einen Durchmesser von über vier Metern hat. Von dem anstrengenden Weg dorthin berichtet Maximilian, ein ehemaliger Schüler, der mit seiner Familie die Patenschaft für zwei Bäume übernommen hat.

Dabei blitzt in seinen Augen verdienter Stolz, und so wie ihm geht es wohl den meisten Kindern, die am Projekt beteiligt waren. Begeistert werden Eltern, Freunde und Verwandte vor die über 20 großformatigen, kaschierten Fotos gezogen, die im Foyer ausgestellt sind: die Buchpräsentation ist zugleich eine Vernissage. Die Bilder berühren – wie Harald Knes treffend feststellt, beziehen sie ihre Wirkung aus dem Spannungsfeld zwischen den alten Bäumen und den Kindern, die vom Leben noch nicht gezeichnet sind, und die außerdem eine Größenreferenz zu den Baumriesen darstellen.

Ein uriger Stamm. © privat.

Zu jedem einzelnen Baum gäbe es Geschichten zu erzählen, und nicht immer stieß das Projekt auf Gegenliebe: Ausgerechnet beim ersten aus- und aufgesuchten Baum, einem Nussbaum von fünf Metern Umfang, stieß man auf Widerstand und wurde von den Grundstückseigentümern regelrecht davongejagt. Zum Glück eine Ausnahme: Überwiegend, so berichtet Knes, wurden gute Gespräche geführt und freundliche, hilfsbereite Menschen getroffen. „80 urige Allgäuer“ ist im Kemptener Didactus-Verlag erschienen und Geschäftsführer Christoph Schöll überreicht Harald Knes als Dankeschön für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit ebenfalls einen „urigen Allgäuer“ – einen essbaren: Ein Käse aus der Region wird unter diesem Namen produziert.

Für die musikalische Untermalung des Nachmittags sorgt das Trio „Alpenrosen“ mit Gesang, Gitarre, Querflöte und Zither. Abgeschlossene Projekte tragen auch immer etwas Wehmut in sich, aber der umtriebige Harald M. Knes arbeitet bereits am nächsten Buchprojekt. Und mit den Bäumen ist er noch nicht durch: Er kenne da einen Buchhändler im Schwarzwald, und vielleicht könne er diesen dazu animieren, das Buch als Reihe weiterzuführen … Die Fotoausstellung, bei der auch Aufnahmen gezeigt werden, die nicht im Buch abgedruckt sind, ist noch bis Ende Januar im Foyer des Stadttheaters zu sehen.