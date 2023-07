Preisträger der Kemptener Festwochen-Kunstausstellung

Von: Sabine Stodal

Teilen

Preisträger Jonas Maria Ried (v.l.), Kemptens OB Thomas Kiechle und den drei Preisträgerinnen Elke Dreier, Agathe Haslach und Begoña Crespo Vidal mit drei der ausgezeichneten Werke. © Sabine Stodal

Kempten – Vom 12. August bis 29. September findet im Hofgartensaal der Residenz die 72. Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche statt. 157 Kunstschaffende – 84 Künstlerinnen und 73 Künstler – hatten im Vorfeld insgesamt 271 Werke eingereicht.

60 dieser Arbeiten wurden von der siebenköpfigen Jury für die Schau ausgewählt. Am Dienstag gaben Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Museumsleiterin Dr. Christine Müller Horn, die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner der jährlich ausgelobten Preise bekannt.

Die siebenköpfige Jury unter Vorsitz von OB Thomas Kiechle verbrachte zwei Tage damit, die eingereichten Werke zu begutachten, intensiv darüber zu diskutieren und zu entscheiden, welche der Arbeiten in der traditionsreichen Ausstellung zu sehen sein werden. Die Wahl fiel auf 25 Werke aus dem Bereich der Malerei, vier Grafiken, zwölf Plastiken, fünf Fotografien, drei Skulpturen, zwei Videoarbeiten, acht Bildobjekte sowie eine Installation. Ein Kunstwerk wird im Außenraum ausgestellt.

Preisträger der Kemptener Festwochen-Kunstausstellung - Das sind die Gewinner

„In diesem Jahr haben 13,4 Prozent der Künstlerinnen und Künstler im Alter unter 40 Jahren eingereicht, im Vergleich zu neun Prozent bei den Einreichungen im letzten Jahr. Das freut mich sehr, denn es bedeutet, dass wir uns um den kreativen Nachwuchs keine Sorgen machen müssen“, so Kiechle. Auch heuer wurden alle vier der alljährlich ausgelobten Kunstpreise vergeben.

Das mit 2.000 Euro dotierte Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu geht an Begoña Crespo Vidal (*1957) aus Betzigau für ihre Arbeit „Of course I still love you“. Die Keramik aus Steinzeug und Glasuren sei, so die Begründung der Jury, „eine phantasievolle kompositorische Erfindung in der Kombination der Elemente“, „aus keramischer Sicht sehr gut gemacht und bei aller organischen Gestaltung technisch perfekt gearbeitet.“ Das Stipendium geht mit dem Recht zu einer Einzelausstellung in der Kemptener Kunsthalle einher.

Begoña Crespo Vidal erhielt für ihre Arbeit „Of course I still love you“ das Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu. © Sienz

Den mit 3.000 Euro dotierten Förderpreis der Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung erhält Jonas Maria Ried aus Weitnau für seine beiden Videoarbeiten „Circling Trees“ und „Kaltes Kino“. Der gelernte Holzbildhauer (*1989) erstellte bereits während seines Studium an der Kunstakademie in Stuttgart erste Videoprojekte und kann auf zahlreiche Ausstellungen zurückblicken. Sein Videoprojekt „Circling Trees“ führe „auf absurde Weise vor, dass die Natur nur noch eine Plattform für Erlebnisse sei“ und entwickle „eine Sogwirkung im Bild, die eine sehr hohe formale Qualität hat“, heißt es in der Begründung der Jury.

Videostill aus dem mit dem Kunstpreis der Stadt Kempten ausgezeichneten Video „Circling Trees“ des Weitnauers Jonas Maria Ried. © Sienz

Videostill aus dem mit dem Kunstpreis der Stadt Kempten ausgezeichneten Video „Kaltes Kino“ des Weitnauers Jonas Maria Ried. © Sienz

Den zweiten Film „Das kalte Kino“, der 2021 im Lockdown entstand, würdigte das Gremium als „atmosphärisch dichten, handwerklich großartig umgesetzten Film“, der „ein sehr eindrucksvolles Zeugnis dieser Zeit“ sei.

Bei der Vergabe des Thomas-Dachser-Gedenkpreises (dotiert mit 4.000 Euro) fiel die Wahl auf das zweiteilige Gemälde „Morgenstille“ der in Maria Rain beheimateten und gelernten Holzbildhauerin Agathe Haslach, ein „formal wunderbar umgesetztes“ Werk der klassischen Malerei. „Die Konzentration auf das Licht, die Lichtintensität, verblüfft immer wieder. Das Gemälde hat dadurch etwas Altmeisterliches, man erkennt nicht mehr, wie es gemacht wurde.“

Der Thomas-Dachser-Gedenkpreis geht in diesem Jahr an die Agathe Haslach für ihr zweiteiliges Gemälde „Morgenstille“. © Sienz

Der Hauptpreis, der mit 5.000 Euro dotierte Kunstpreis der Stadt Kempten, wurde der Künstlerin Elke Dreier (*1984) aus Babenhausen für ihr zweiteiliges Print-aufTextil-Werk „Massages (Pattern I & II)“ vergeben. „Die sehr ruhigen, poetischen Arbeiten, welche Massagegriffe darstellen, sind eine Auseinandersetzung damit, wie körperliche Bewegungen und Körperlichkeit auf einen Bildträger gebracht werden können. Die Künstlerin schafft es, die körperliche Dimension in einer abstrakten, feinen Zeichnung überzeugend in die Zweidimensionalität umzusetzen“, so die begeisterte Juryeinschätzung. Auch technisch sei die Umsetzung interessant, „denn es sind ja eigentlich weiße Stoffe, die blau bedruckt sind.“

Der Kunstpreis der Stadt Kempten ging an Künstlerin Elke Dreier für ihr zweiteiliges Print-auf Textil-Werk „Massages (Pattern I & II)“. © Sienz

Der Kunstpreis der Stadt Kempten ging an Künstlerin Elke Dreier für ihr zweiteiliges Print-auf Textil-Werk „Massages (Pattern I & II)“. © Sienz

Info zur Ausstellung

• Dauer: 12. August bis 29. September 2023 • Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr • Ort: Hofgartensaal der Residenz, Eingang über die Hofgartenstraße • Eintritt frei • Öffentliche Führungen: Jeden Sonntag um 13 Uhr, kostenlos und ohne Anmeldung. Außerdem können private Führungen mit maximal zwölf Personen in der Kunstausstellung gebucht werden • Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog • Weitere Infos unter www. kempten.de/ausstellungen und facebook.com/kemptenkultur und instagram.com/kulturlieferdienst