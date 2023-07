Wagenbrenner: Anträge in Papierform weiterhin wichtig

Priorität Bürgerfreundlichkeit: Digitalisierung der Kemptener Verwaltung nimmt Fahrt auf

Von: Christine Tröger

Teilen

Anträge können in Kempten digital gestellt werden. Als nächste Ausbaustufe soll die automatisiert Datenübertragung fokussiert werden, sodass Bürger zunehmend auf digitale Formulare/Anträge zurückgreifen können, die in der Verwaltung als E-Akte nicht nur verarbeitet, sondern u.a. auch revisionssicher aufbewahrt oder vernichtet werden können und auch E-Payment ist ein Thema. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia: Yuri Arcurs

Kempten - Digitale Formulare, E-Rechnungen, E-Payment, und E-Akten, Rats- und Gremieninfo, Signaturen oder Bestands- und Verwaltungsdigitalisierung sind nur einige der Themen, die das Kemptener Amt für Zentrale Dienste aktuell zu bewältigen hat. Dass es damit vorangeht, konnte Sabrina Steininger, Leiterin der Abteilung E-Government, im Personalausschuss mit großer Verve vermitteln. Das ist auch angesagt, denn bis 2025, so die gesetzliche Vorgabe, muss die Verwaltung volldigitalisiert und papierfrei sein. „Wir sind hier in der Pflichtaufgabe“, nicht in der Kür, stellte Steininger klar.

Zeit- und ortsunabhängig soll die digitalisierte Verwaltungfür die Bürger verfügbar sein und am Ende dabei noch Personal sparen. Denn gerade Letzteres sei aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels zwingend erforderlich, „weil wir sonst nicht arbeitsfähig bleiben“.

Umbruch in Kemptens Verwaltungs-Digitalisierung: Zunächst Papier und digital

Bis es so weit sei, müsse man allerdings mit der „Doppelbelastung“ von Arbeitsabläufen parallel digital und in Papierform leben. Welches Einsparpotenzial die Volldigitalisierung berge, ist laut Steininger allerdings kaum messbar, da nirgends erfasst sei, wie viel Zeit analog für die einzelnen Arbeitsvorgängen benötigt wird.

Aktuell stehen bereit: 14 intern digitalisierte Prozesse, 70 eigens entwickelte Formularserver und 126 Online-Dienstleistungen im Bayern-Portal. Die meist genutzten Digital-Angebote sind (seit 1. Dezember 2022, Stand 31. Mai 2023) der Antrag auf Bildungs- und Teilhabeleistungen mit 2.037 Eingängen sowie die Anmeldung zur Mittagsbetreuung mit 4.046 Eingängen.

Als nächste Ausbaustufe soll die automatisiert Datenübertragung fokussiert werden, sodass Bürger zunehmend auf digitale Formulare/Anträge zurückgreifen können, die in der Verwaltung als E-Akte nicht nur verarbeitet, sondern u.a. auch revisionssicher aufbewahrt oder vernichtet werden können und auch E-Payment ist ein Thema.

Online-Dauerparkscheine und -Bewohnerparkausweis

Im Angebot sind beispielsweise „Jetzt online“, wie auf den Werbeflyern dafür prangt, die Anträge für Dauerparkscheine sowie auf Bewohnerparkausweis, die beide auch gleich online bezahlt werden können. Bekannter werden sollen die Angebote durch verschiedene Kanäle. „Wir müssen verinnerlichen, dass wir digitale Leistungen anbieten“, betonte Steininger die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit, es nütze nichts, das nur zu posten. So wolle man künftig auch verstärkt Printmedien dafür nutzen und „wir gehen jetzt auch auf die Bürger zu“, z.B. auf Märkten.



Wagenbrenner: Anträge in Papierform weiterhin wichtig

Unterschiedliche Positionen zum Thema Digital versus Papier bezogen die Gremiumsmitglieder. Für Peter Wagenbrenner (CSU) ist es wichtig, „dass Anträge auch weiterhin in Papierform gestellt werden können“, da sonst manche Leute aufgeschmissen wären. „Wir müssen uns auf die Jungen einstellen“, verwies Gerti Epple (Grüne) auf ihre 80-jährige Mutter, die durchaus in der Lage sei, Online-Anträge zu stellen. Steininger räumte ein, dass es gerade bei der internen Digitalisierung noch nicht überall rund laufe, aber daran gearbeitet werde.

Von Prof. Dr. Robert Schmidt auf das Digitale Bürgerkonto angesprochen, wies sie darauf hin, dass jeder künftig ein solches zur Identifizierung haben müsse und eine europaweit einsetzbare Deutschland-ID die Bayern-ID ablösen soll. Aus Sicht von Dr. Richard Schießl, Referent für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung, „sind wir in Kempten exzellent unterwegs, was E-Government betrifft“.

Hilfe zum Thema digitale Anträge geplant

Dem Gesetz wäre Genüge getan, alle Formulare als Download zur Verfügung zu stellen, mit Rücklauf per Post. „Das ist aber nicht unser Anspruch“, verwies auch er auf den Fachkräftemangel, infolgedessen „wir langfristig mit weniger Personal klarkommen müssen“. Um alle Menschen mitnehmen zu können, soll es laut Schießl eine Anlaufstelle für Unterstützung bei der Antragsstellung geben.

„Wir stehen sicher erst am Anfang eines Wandels der Lebenswirklichkeiten“, so Oberbürgermeister Thomas Kiechle.