Pro Bahn kritisiert Wegfall der Festwochen-Nachtbusse zu Kemptens 5. Jahreszeit 2023

Dieses Jahr soll es keine speziellen Nachtbusse ins Umland geben während der Allgäuer Festwoche. Der Fahrgast Pro Bahn macht einen Kompromissvorschlag. © Archiv

Kempten - Dem Fahrgastverband Pro Bahn gefällt nicht, dass es heuer zur Allgäuer Festwoche keine speziellen Nachtbuslinien geben soll. Er unterbreitet einen Kompromissvorschlag.

Die Allgäuer Festwoche gilt als „Fünfte Jahreszeit“ in Kempten und weit über die Allgäu-Metropole hinaus. Während der Festwoche fahren seit Jahrzehnten Spät- und Nachtbusse in den gesamten Landkreis. Diese Tradition soll nun möglicherweise ganz oder teilweise abgeschafft werden. Als Begründung für den Wegfall der Nachtbusse geben die Verantwortlichen den Busfahrer-Mangel einerseits und eine zu geringe Inanspruchnahme der Busse bei der letzten Festwoche 2022 an.

Zur geringeren Nutzung des Angebotes im vergangenen Jahr sollte laut Fahrgastverband berücksichtigt werden, dass es 2022 eine stark verkleinerte Festwoche gab, bei der z.B. kein Eintritt verlangt wurde. Dagegen gebe es 2023 wieder eine „vollwertige“ Festwoche, für die man auch Kombi-Karten für Eintritt und Busfahrt verkaufen könne. „Unsere Ansicht: Man sollte hier nicht Äpfel mir Birnen vergleichen“, so Pro Bahn.

Allerdings räumt der Verband den Busfahrer-Mangel ein. Allerdings finde die Festwoche im August während der Schulferien statt, so dass am Morgen keine Busfahrer für Schulbusse benötigt werden, und somit diesem Problem zumindest etwas entspannter begegnet werden könne.

Die Allgäuer Festwoche kann man von einigen Orten aus per Zug erreichen

Deshalb möchte der gemeinnützige Fahrgastverband Pro Bahn den Verantwortlichen folgenden Kompromiss-Vorschlag für die Festwoche 2023 unterbreiten: Nachtbusse ja, aber nicht in alle Orte: Nach Immenstadt und nach Dietmannsried, und damit auch nach Sonthofen, Oberstdorf, Oberstaufen und Lindau, braucht man überhaupt keine Nachtbusse, da man dorthin – übrigens auch außerhalb der Festwoche – von frühmorgens bis Mitternacht im Stundentakt bequem und sicher mit dem Zug nach Hause fahren kann, argumentiert Pro Bahn.

Züge zu später Stunde fahren darüber hinaus nach Günzach und weiter nach Kaufbeuren, Buchloe und Richtung Augsburg / München. Im Rahmen des Allgäu-Schwaben-Taktes fahren ebenfalls bis spätabends Züge nach Memmingen und Ulm, und sogar nach Durach, Oy-Mittelberg und bis nach Pfronten.

Pro Bahn möchte mehr Busse zum Hauptbahnhof während der Allgäuer Festwoche in Kempten

Wichtig wäre es allerdings, dass während der Festwoche zusätzliche Busse vom Festwochengelände zum Hauptbahnhof und zurück fahren, damit diese Spätzüge auch zeitgerecht, d.h. ohne lange Wartezeiten, aber auch nicht mit zu knappen Anschlüssen erreicht werden. In Fahrtrichtung Immenstadt und Lindau bestehe bereits eine optimale Anbindung durch die Linie 100, ZUM ab 22:35 – Bahnhof an 22:39, weiter mit dem Zug um 22:45 Uhr (oder eine Stunde später).

Dagegen fahren die Züge Richtung Dietmannsried und Memmingen am Hauptbahnhof zur Minute „35“ ab, zu dieser Uhrzeit kommen im aktuellen Fahrplan aber keine Busse aus der Stadtmitte an. Der Zug in Richtung Kaufbeuren startet am Hauptbahnhof sogar schon zur Minute „18“, auch hier gibt es keine „passende“ Bus-Ankunft. Aus Sicht von Pro Bahn wäre deshalb ein Bus notwendig, welcher zur Minute „05“ an der ZUM abfährt, eventuell noch ein weiterer Bus zur Minute „20“ ab ZUM, um auch diese beiden Fahrtrichtungen zeitgerecht anzubinden.

„Ob während der Festwoche 2023, wie in den vergangenen Jahren, spätabends noch Busse nach Kimratshofen, nach Frauenzell, oder nach Moosbach und Petersthal fahren müssen, entzieht sich unseres Wissens. Von diesen Orten aus gibt es zum Beispiel an Sams-, Sonn- und Feiertagen fast überhaupt keinen öffentlichen Nahverkehr. Wir haben uns schon in früheren Zeiten gefragt, wie gut oder schlecht die Busse z.B. nach Frauenzell besetzt waren, denn es war und ist ja praktisch kaum möglich, tagsüber von dort überhaupt erst nach Kempten zu kommen.“

Takt der regulären Spätbusse verstärken

Innerhalb Kemptens, sowie nach Lauben, Sulzberg und Waltenhofen gibt es seit dem vergangenen Herbst reguläre Spätbusse, die das ganze Jahr über fahren, hier könnte man allenfalls darüber nachdenken, die Kurse um 23:35 Uhr und 00:35 Uhr während der Festwoche jeden Tag (anstatt wie sonst nur Donnerstag, Freitag und Samstag) verkehren zu lassen, ansonsten würde auch hier kein zusätzlicher Aufwand bestehen.

Pro Bahn plädiert dafür, dass während der Festwoche Spätbusse in all diejenigen größeren Stadtteile und Nachbargemeinden eingerichtet werden, die nicht an einer Schienenstrecke liegen oder (noch) keinen Zug-Haltepunkt haben und auch nicht vom Stadtbus bedient werden, wie zum Beispiel Betzigau, Wildpoldsried und Haldenwang, sowie nach Heiligkreuz, Neuhausen, Wiggensbach, Ermengerst, Buchenberg und Weitnau.

„Dabei wäre es aus unserer Sicht auch akzeptabel, mehrere Linien zusammenzufassen, z.B. eine Linie über Wildpoldsried nach Haldenwang. Zwar kommt dann der Festwochen-Gast aus Haldenwang später nach Hause, aber besser als gar keine Verbindung, und man benötigt dann auch nicht mehr zu viele zusätzliche Busfahrer“, so der Verband.

„Und ein Allerletztes: Um das System für den Fahrgast so einfach wie möglich zu gestalten, sollte in allen „verbleibenden“ Festwochen-Nachtbussen auch alle bekannten Fahrkarten anerkannt werden, also zum Beispiel alle „mona“-Zeitkarten, das Bayern-Ticket, sowie das Deutschland-Ticket. Letzteres wäre vielleicht für manche Gäste, die mehrmals in der Woche von „ihrem“ Dorf zur Festwoche fahren wollen, sogar ein Anreiz, sich im August überhaupt erst ein Deutschland-Ticket zu kaufen.“