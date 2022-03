Problemfall Bundeswehr?

Von: Christine Tröger

Teilen

Oberst a.D. Helmut Hitscherich im Gespräch mit dem Kreisboten zur Situation der Bundeswehr. © Tröger

Kempten – Der Krieg in der Ukraine habe der Regierung und fast allen Abgeordneten aber auch vielen Menschen die Augen geöffnet.

Plötzlich habe man Angst vor einem Krieg. „Mein Heer ist blank“, sagte der Inspekteur des Heeres. Aus Sicht von Oberst a.D. Helmut Hitscherich war das der letzte Tropfen, der das Glas zum Überlaufen gebracht hat. Wer eine Rolle in der Weltpolitik wahrnehmen wolle und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger ernst nehme, benötigt auch einsatzfähige Streitkräfte. Das sei in Deutschland die letzten 30 Jahre leider vernachlässigt worden. Diplomatie alleine ist aus Sicht Hitscherichs ohne militärische Stärke nicht erfolgreich. So habe der Krieg Russlands mit der Ukraine das gesamte europäischen Sicherheitsmodell zum Einsturz gebracht. Die Bundesregierung will mit einem Sonderfonds über 100 Milliarden Euro die Bundeswehr auf Vordermann bringen. 40 Jahre hat der Oberst a.D. in der Bundeswehr gedient. Im Interview wirft er einen kritischen Blick auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Besser spät als nie – jetzt lautet die Devise aufrüsten. Wie lange wird es dauern, bis Deutschland militärisch wieder ernst genommen wird?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Aufrüstung ist der falsche Begriff. Der Bundeswehr soll jetzt endlich das gegeben werden um den Auftrag gemäß Artikel 87a Grundgesetz – der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf – erfüllen zu können. Da wir Mitglied in der NATO sind, beinhaltet das auch Bündnisverteidigung. Was man in 30 Jahren vernachlässigt hat, kann man nicht von heute auf morgen abstellen. Da helfen die 100 Milliarden Euro, die jetzt in einem Sonderfonds zur Verfügung gestellt werden, nur mittelfristig. Es wird noch Jahre dauern, bis wir eine schlagkräftige Bundeswehr besitzen.

Es mangelt derzeit an allem. Unbesetzte Dienstposten, keine Ersatzteile, unzureichende persönliche Ausrüstung der Soldaten und Soldatinnen. Bestes Beispiel sind die Soldaten, die nach Litauen entsendet worden sind. Sie klagen über mangelnden Kälte- und Nässeschutz, Mängel, die ja nicht neu sind. Für die paar tausend Soldaten in den Einsätzen reicht es gerade aus. Kaum einsatzbereite Panzer, Flugzeuge und Schiffe. Der Bundeswehrverband schätzt die Einsatzbereitschaft bei Großgerät auf 50 Prozent. Munitionsvorräte haben wir fast keine mehr, da alles eingespart wurde. Ich denke, es wird etliche, wenn nicht gar zehn Jahre dauern, bis wir militärisch wieder ernst genommen werden. Was man in der Vergangenheit vergeigt hat, kann man nicht per Knopfdruck ändern.



Wann hat der kontinuierliche Abbau der Bundeswehr begonnen?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der deutschen Wiedervereinigung gab es für Deutschland nur noch Freunde. Russland war weit entfernt, die NATO wurde dazumals noch nicht nach Osten erweitert. Wir hatten ja noch die ganzen osteuropäischen Länder als Zwischenzone zu Russland. Man hat dann gesagt, jetzt haben wir eine Friedensdividende, die Bundeswehr können wir reduzieren und das Geld besser einsetzen. Die Stärke der Bundeswehr wurde um 55 Prozent reduziert, von 475.000 auf den absoluten Tiefstand von knapp 179.000 im Jahr 2017. Dieser Tiefstand und der heutige Umfang von knapp 184.000 ist auf das Aussetzen der Wehrpflicht im Jahre 2011 zurückzuführen.



Damit einhergegangen ist die Abrüstung von Waffensystemen und Truppen. Man hat dann Waffensysteme überall hin verkauft. So wurde beispielweise das Heer von zwölf Divisionen mit 36 Brigaden auf heute drei Divisionen mit sieben Brigaden dezimiert. Von damals 4.500 Kampfpanzern sind heute noch 325 übrig und von denen läuft die Hälfte nicht. Und noch ein weiteres Beispiel: Von 78 Artilleriebataillonen sind noch vier vorhanden. Alles unter dem Motto: „Friedensdividende“.



Der Verteidigungsetat wurde auf 33,26 Milliarden Euro gekürzt. Der ehemalige Verteidigungsminister (2002-2005) Peter Struck (SPD) hat seinerzeit festgelegt: ‚Deutschland wird am Hindukusch verteidigt‘. Bündnis- und Landesverteidigung traten nun in den Hintergrund. Die Bundeswehr wurde radikal umgegliedert. Am Ende stand die Abschaffung der Wehrpflicht durch Verteidigungsminister (2009-2011) Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg (CSU). An allen Ecken und Enden wurde gespart. Für die Auslandseinsätze wurden Soldaten aus den unterschiedlichsten Verbänden zusammengezogen und ihnen das einsatzbereite Material zur Verfügung gestellt. Ein Problem dabei war, dass die Soldaten, die die Einsatzausbildung gemacht haben, gar nicht an dem Gerät ausgebildet werden konnten, das sie im Einsatz brauchten. Ein Beispiel: Ich habe in meiner Zeit als Regimentskommandeur 3.5000 Soldaten der 7. Panzerdivision für den Einsatz auf dem Balkan ausgebildet. Dafür hätte man eigentlich den Transportpanzer ‚Fuchs’ haben müssen. Den hatten wir aber nicht, weil diese alle im Einsatz waren. Dann sind die Soldaten mit dem Unimog durch die Gegend gefahren und haben simuliert, dass sie mit dem TPZ ‚Fuchs’ fahren. Die Fahrer sind dann in den Einsatz gegangen und haben dort erst einmal die Ausbildung als Fahrer des TPZ ‚Fuchs’ gemacht, um eingesetzt werden zu können.



Selbst die Ersatzteilbevorratung und die Munitionsmengen wurden radikal gekürzt und vernachlässigt. Die persönliche Ausrüstung der Soldaten und dann Soldatinnen wurde nur noch für die „Einsatzsoldaten“ beschafft. Alles wurde nun auf Einsätze ausgerichtet. Die Truppenteile wurden „ausgeschlachtet“, um den Einsätzen gerecht werden zu können. In der gesamten Bundeswehr wurde Material zusammengekratzt. Über viele Jahre haben alle Wehrbeauftragten, aber auch der Bundeswehrverband und einige wenige Parlamentarier auf die eklatanten Mängel in der Bundeswehr hingewiesen. Bei der Vorstellung des Wehrbeauftragtenberichts im Bundestag glänzten unsere Volksvertreter mit Abwesenheit. Alle haben den Sparkurs der Bundeswehr zur Kenntnis genommen und mitgetragen. Im Verteidigungs- und Haushaltsausschuss sind alle Fraktionen vertreten. Wo waren da die kritischen Stimmen? Der Verteidigungshaushalt wurde im Bundestag verabschiedet.



Ein Umdenken hat allmählich stattgefunden. Die Verteidigungsminsterin von 2019 bis 2021, Annegret Kramp Karrenbauer (CDU), wurde in ihrem Bemühen, die Bundeswehr einsatzbereiter zu machen, nicht unterstützt. Für die Bundeswehr sollen nun in diesem Jahr 50,3 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Ein gutes Drittel verschlingen die Personalkosten, für Beschaffung und Investitionen sind ca. 10,5 Milliarden Euro eingeplant. Ohne den Angriff der Russen auf die Ukraine hätte sich bei der Bundeswehr auch nichts geändert. So hat man plötzlich festgestellt, dass man einsatzfähige Streitkräfte benötigt und fast alle sind sich einig: Die Bundeswehr benötigt mehr Geld für eine bessere Ausrüstung, um ihrem originären Auftrag Landes- und Bündnisverteidigung gerecht zu werden. Vor allem der Auftrag der Landesverteidigung wurde komplett vernachlässigt. Diese beinhaltet die Koordinierung sämtlicher Kampftruppen und das muss man üben. Es hat aber keiner mehr intus. Schon deshalb dauert es ewig, bis die Bundeswehr diesen Auftrag tatsächlich wieder erfüllen kann.



Es bedeutet aber auch, dass der Verteidigungshaushalt bis zu zwei Prozent Zusage des Bruttoinlandsprodukt aufgestockt wird.



Schon vor 20 Jahren klagten Zivildienstleistende, dass Soldaten mangels Ausrüstung nur Kanonenfutter seien. Warum wurde so lange nichts investiert?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Politik, egal welcher Couleur, und die Mehrheit der Deutschen haben Anderes als wichtiger betrachtet. In Deutschland ist man im Herzen gegen eine Armee. Man betrachtet die Bundeswehr als notwendiges Übel. Ich denke, dass eher Wehrpflichtige dieser Auffassung waren. Für mich waren Wehrpflichtige niemals Kanonenfutter. Sie waren notwendig, um unsere damaligen Aufträge – die Landes- und Bündnisverteidigung – zu erfüllen. In der heutigen Zeit ist allerdings eine Wehrpflicht nicht mehr zielführend. Bei den neuen Herausforderungen brauche ich Profis. Über einen allgemeinen freiwilligen Dienst für alle – auch in der Bundeswehr kann nachgedacht werden. Was wir brauchen, sind gut ausgebildete, motivierte Soldaten und Soldatinnen, die über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen und denen man das Material und Ausrüstung zur Verfügung stellt, um ihren Auftrag erfüllen zu können. Die Motivation der Soldaten und Soldatinnen leidet erheblich unter der unzureichenden Einsatzbereitschaft des relevanten Großgerätes. Die Bundeswehr ist weniger attraktiv, was sich auch bei der Nachwuchsgewinnung negativ auswirkt.

Viel Geld ist über die Jahre in externe Berater geflossen. Wie sinnvoll waren diese Beratungen und wo sind erkennbare Ergebnisse daraus?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Berater gab es im BMVG (Bundesministerium der Verteidigung) schon immer, haben aber unter der Verteidigungsministerin (2013-2019) Ursula von der Leyen (CDU) hat es über Hand genommen. Es ging um Optimierung der Führungsstrukturen im BMVG und der Bundeswehr sowie der Beschaffungsabläufe. Leider ist nicht viel herausgekommen. Im Gegenteil, bestimmte Bereiche wurden aufgebläht und die Hierarchien noch komplizierter. So muss man für die Beschaffung von militärischem Gerät nach wie vor viele Hürden überwinden. Egal ob für die Beschaffung von Bekleidung oder Kampfpanzern, es sind fünf verschiedene Dienststellen damit beschäftigt. Die überbordende Bürokratie im Beschaffungswesen ist ursächlich für den schwerfälligen Beschaffungsprozess. Hier ist ganz dringend eine Verschlankung erforderlich. Und es muss aufhören, dass ewig etwas erprobt wird oder auch zu viele Dienststellen überall mitmischen.

Deutsche Soldaten bilden Soldaten in Krisengebieten aus. Wie steht es um das Know-how der Bundeswehr?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Das sind schon Fachleute, die in den Einsatz gehen. Wir haben gut ausgebildete Soldaten. Jeder Einsatz erfordert eine mehrmonatige und gezielte Ausbildung. Die Soldaten werden hierbei mit jeder erdenklichen Situation konfrontiert. Die Bundeswehr hat in allen Einsatzgebieten ihre Fähigkeit und Zuverlässigkeit bewiesen. Das haben alle beteiligten Nationen immer wieder bestätigt. Dass unsere Soldaten und Soldatinnen Ausbildungshilfe in Krisengebieten leisten und gefragt sind, ist ein Zeichen, dass sie über einen hohen Kenntnistand und Erfahrungsschatz verfügen.

Auch die von Deutschland in die Ukraine gelieferten Waffen ergeben Sinn. Die Panzerfaust 2 kann eigentlich mit einer ganz kurzen Einweisung Jeder benutzen. Und die ebenfalls tragbare Rakete Stinger hat eine Zieloptik oben drauf. Man muss also das Ziel nur anvisieren.



In Zeiten des Kalten Krieges gab es Pläne für den Fall einer Eskalation. Wurden diese später angepasst oder einfach ad acta gelegt und andere Schwerpunkte gesetzt?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Damals gab es ja den GDP – General Defense Planning, der genau festgelegt hat, wer wo an den deutschen Ostgrenzen Verteidigungsstellungen einzunehmen hat. Auch wurden zu allen Jahreszeiten Vor-Ort-Erkundungen durchgeführt. Dazu gab es ausgearbeitete Alarmkalender, in denen bis in kleinste Detail festgelegt war, bis der Truppenteil einsatz- und verlegebereit war. Dazu gab es auch die entsprechenden Alarmierungsübungen – NATO-Alarm war für alle ein Begriff, die teilweise über mehrere Tage gingen und bestimmte Truppenteile alle Maßnahmen einschließlich der Aufmunitionierung leisten mussten. Ich habe solch eine Alarmmaßnahme selbst erlebt. Pläne für die Herstellung der Einsatzbereitschaft und das Verlegen in Einsatzgebiete gibt es nach wie vor. Das weiß ich aus eigner Erfahrung als Regimentskommandeur und aus meiner letzten Verwendung in Ulm.

Ich gehe davon aus, dass es hinsichtlich der Einsätze, die die Bundeswehr hatte und vielleicht für Katastrophenfälle noch solche Einsatzpläne gibt. Aber für die Landesverteidigung vermutlich nicht. Wenn dann vielleicht höchstens noch herstellende Einsatzbereitschaft. War ja alles obsolet. Jetzt fehlt vermutlich auch die Erfahrung damit. Alarmierungsübungen gibt es ja auch schon lange nicht mehr.



Wie sehen die unterschiedlichen Szenarien eines Atomangriffs aus? Mit welchen Folgen?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Es gibt taktische und strategische Atomwaffen. Taktische Atomwaffen werden in der Regel auf dem Gefechtsfeld – durch Geschütze oder Flugzeuge – eingesetzt und richten sich gegen Truppenteile, um diese zu vernichten. Dabei kann man genau dosieren, um z.B. keine Gebäudebrände auszulösen. Verseucht ist es aber immer. Wenn ich die Bodendetonation mache, dann ist der radioaktive Niederschlag immens, weil alles hochgewirbelt wird. Bei einer Luftdetonation ist dieser eher gering, aber ich muss natürlich die Windrichtung berücksichtigen, um nicht selbst der Geschädigte zu sein.

Ein Atomangriff im jetzigen Krieg in der Ukraine mit taktischen Atomsprengkörpern kann ich mir nur schwer vorstellen, da ja die Auswirkungen der radioaktiven Strahlung nicht nur in der Ukraine Auswirkungen haben wird. Mit Atomwaffen, die mittels Interkontinentalraketen eingesetzt werden, will man die Vernichtung eines oder mehrerer Staaten mit seiner Infrastruktur und Menschen. Dieser Einsatz ist für mich deshalb unvorstellbar, weil das einen dritten Weltkrieg auslösen würde. Das wäre das Ende der Menschheit. Dann bliebe nur zu hoffen, dass das Frühwarnsystem der USA wirklich funktioniert und die Raketen im Anflug zerstört werden können. Dabei würde keine Radioaktivität freigesetzt, da sie erst ab einem bestimmten Zeitpunkt scharf werden.



Die Frage ist, sollte Putin weiterhin wenig erfolgreich sein, könnte er dann in seiner Verzweiflung und Verhinderung weiterer eigener Verluste zu taktischen Atomwaffen greifen? Was wären Ihres Erachtens jetzt kurzfristig sinnvolle Maßnahmen?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Austausch der über 40 Jahre alten Schützenpanzer ‚Marder‘ endlich gegen den Schützenpanzer ‚Puma‘, alle Kampfpanzer ‚Leopard 2‘ modernisieren, denn ohne Bodentruppen kann man nichts erreichen. Bewaffnete Drohnen, schneller Ersatz für das in die Jahre gekommene Flugzeug ‚Tornado‘, Modernisierung der Luftabwehrraketensysteme, vollständige und brauchbare persönliche Ausrüstung für jeden Soldaten. Die Durchhaltefähigkeit muss erhöht werden. Die Personalgewinnung muss verstärkt werden. Die Ersatzteil- und Munitionsbevorratung muss erheblich erhöht werden. Jeder Truppenteil muss das Gerät besitzen, das gemäß Ausstattungssoll für die Erledigung der Aufgaben gebraucht wird. Für die Soldaten im Einsatz hat man es gemacht, aber nicht für den Rest. Warum muss z.B. die Bundeswehr ein eigenes Nachtsichtgerät entwickeln? Jeder Jäger hat so ein Gerät. Warum kann man nicht auch handelsübliche Ware kaufen? Die Bundeswehrbeschaffungsmethode muss auf den Kopf gestellt und neu gedacht werden. Es braucht schlankere und effektivere Strukturen und weniger Kommandobehörden.



Was wären langfristig sinnvolle Maßnahmen?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Es müssen klare Prioritäten für die Beschaffung von Gefechtsfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen geschaffen werden. Material, das älter als 40 Jahre ist, muss schnellstmöglich ersetzt werden. Wir benötigen mehr Kampfpanzer, Schützenpanzer und Artillerie. Die Kampftruppe muss aufgebaut werden. Ein Nachfolgemodell für den Kampfpanzer ‚Leopard 2‘ ist erforderlich; ebenso ein neues Kampfflugzeug, ein neuer Transporthubschrauber als Ersatz für den in die Jahre gekommenen CH53 und moderne Fregatten und Korvetten. Insgesamt mehr kampffähige Truppenteile. Ein Staat ist nur dann fähig, diplomatisch etwas zu erreichen, wenn er auch entsprechende Druck-und Machtmittel in der Hinterhand hat. Militärischer Einsatz kann aber immer nur Ultima Ratio sein.

Wie sieht der Ablaufplan im Ernstfall aus?

Oberst a.D. Helmut Hitscherich: Je nach Szenario gibt es unterschiedliche Abläufe. Es wird aber zu Früher keinen großen Unterschied geben. Je nach Erkenntnissen wird eine Bereitschaftsstufe aufgerufen, an deren Ende der Einsatz steht. Das kann ständige Erreichbarkeit bestimmter Personen sein, Ausgangssperre für alle, Verpacken der persönlichen Ausrüstung, Beladen der Fahrzeuge und Gefechtsfahrzeuge, Verlegebereitschaft herstellen.

Werdegang von Oberst a.D. Helmut Hitscherich Er war u.a Referent im BMVg in der Stabsabteilung Militärpolitik, war Kommandeur des einzigen Krisenreaktionskräfteartillerieregimentes der Bundeswehr, das mit Teilen auf dem Balkan eingesetzt war.

Ferner Director of Staff im Multinationalen Kommando in Ulm. Dieses Kommando stellt Personal und Material für ein Hauptquartier bereit, das im Bedarfsfall innerhalb kürzester Zeit militärische Operationen führen kann. Bei der Aktivierung einer EU Battlegroup (verstärkter Infanterieverband in Bataillonsstärke zusätzlich Pionier-, Instandsetzungs-, Transport-, ABC-Abwehr-, Fernmelde- und Flugabwehrkräfte. Je nach Bedarf zusätzlich Sanitäts-, Logistik- und Spezialkräfte sowie Teile der Luft- oder Seestreitkräfte). Das Kommando kann auf militärstrategischer Ebene als Operation Headquarters oder auf operativer Ebene als Force Headquarters eingesetzt werden.

Als Operation Headquarters untersteht das Ulmer Kommando direkt dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee der Europäischen Union. Als Force Headquarters führt es Truppen bis zu einer Gesamtstärke von 60.000 Soldaten und Soldatinnen.

(Nach eigenen Angaben)