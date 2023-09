Programmkino in Isny startet wieder

Die „filmreif“-Herbst-Staffel startet in Barcelona. Mit einer liebevollen Komödie rund um die drei Handwerker Valero, Moha und Pep. © Arsenal Filmverleih

Isny – Die Herbst-Staffel der Isnyer Programmkino-Reihe Filmreif steht in den Startlöchern.

In den letzten Wochen und Monaten hat die ehrenamtliche filmreif-Projektgruppe des Kulturforums Isny e.V. wieder recherchiert, Filme gesichtet, diskutiert und dann das neue Programm für den Herbst 2023 zusammengestellt. Diese handverlesenen Komödien, Dramen und Dokumentarfilme laufen von September bis Dezember jeden zweiten Dienstag im Monat.



Am Dienstag, 12. September, um 20 Uhr eröffnet der spanische Film „Sechs Tage unter Strom – unterwegs in Barcelona“ die neue Filmreif-Staffel. Der Film begleitet drei Handwerker eines Klempner- und Elektrikerbetriebes und liefert dabei eine subtile Komödie über Männlichkeit und soziale Ängste sowie einen zärtlichen Blick auf Barcelona durch die Augen eines jungen Emigranten.



In den nächsten Monaten folgt mit „Roter Himmel“ ein Deutsches Sommerdrama rund um vier junge Menschen in einem abgelegenen Ferienhaus an der Ostsee und der Dokumentarfilm „Seaside Special – Ein Liebesbrief an Großbritannien“ zeigt eine Hommage an handgemachtes Entertainment mit typisch englischem Humor. Im November wird es mit „The Art of Love“ etwas schräg, aber erfrischend und intelligent, wenn die Mitfünfzigerin Eva im Nebenverdienst bei einer Londoner Sex-Toy-Firma arbeitet, um ihre Ehe zu retten. Und im Dezember geht es nach Argentinien, wo der Film „Adiós Buenos Aires“ im Jahr 2001 den Besitzer eines Schuhladens und leidenschaftlichen Bandoneon-Spieler Julio durch die allgegenwärtige Wirtschaftskrise und das politische Chaos seines Landes begleitet. Ein Film wie ein langsamer Tango, sich zwischen Melancholie und Euphorie, zwischen Liebe und Wut hin- und herwiegend.



Ausführliche Informationen unter www.isny.de/filmreif und in den ausgelegten Programmflyern. Hier gibt es auch Näheres zu den Vorverkaufsmodalitäten.