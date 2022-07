Theaterjahrbuch: Provokation oder Verklärung?

Von: Christine Tröger

Ein Theaterjahrbuch mit Provokationen, die nicht überall ankommen. © Tröger

Kempten – „Komm! Ins Offene, Freund:in!“ lautet die Einladung des Theater in Kempten (TiK) in der kommenden Spielzeit.

Für das jüngst erschienene Jahrbuch ging ein regelechtes Donnerwetter auf die künstlerische Theaterleiterin Silvia Armbruster nieder, der Freie-Wähler-Stadtrat Andreas Kibler überflüssige „Provokation“ an zwei Stellen vorwarf und darauf auch schon mehrfach „empört“ seitens der Bevölkerung angesprochen worden sei.



Die erste Kritik galt dem „hochpolitischen Text“ am Ende der Publikation, der laut Kibler „knapp an der Verfassungsfeindlichkeit kratzt“ mit „links-ökologischen Thesen von Jedediah Purdy. Er verstehe nicht, „was die in unserem Jahrbuch zu suchen haben“.



Da vor allem in den Corona-Jahren die Zahl der Missbrauchsfälle stark gestiegen sei, wog für Kiblers Kritik auch die „Grenzüberschreitung“ auf zwei Seiten mit Fotos von halbnackten Kindern schwer. Er sah darin eine „fotografische Ausbeutung“, und Abbildungen, die im Internet Probleme bereitet hätten. „Ich habe mich geschämt, dass wir so ein Theaterjahrbuch haben“, schoss er in Richtung Armbruster.

Diese rang sichtlich um Fassung und stammelte zunächst kleinlaut „das tut mir sehr leid“, bevor sie erklärte dass die Bilder nicht als Aufforderung oder Werbung für Missbrauch, sondern „zur Abschreckung“ gedacht seien und der Artikel als „Diskussionsgrundlage“. Das kleine Mädchen sei zudem beide Male mit ihren Eltern abgebildet und Missbrauch sei eines der Schwerpunktthemen in der kommenden Spielsaison.



Worum es konkret geht

Der kritisierte Text ist ein Auszug eines Interviews mit dem New Yorker Kultur- und Rechtswissenschaftler sowie Theoretiker der Klimakrise Purdy, das unter dem Titel „Ja zur Angst. Überlegungen zu einem Gefühl, das unsere Aufmerksamkeit schärft“ im Magazin der Kulturstiftung des Bundes #37 erschienen ist. Im TiK-Jahrbuch wird es als „Ein Plädoyer für den Mut zum kulturellen Wandel“ beworben und analysiert die Klimakrise mit ihren Folgen – für jeden Einzelnen wie für politisches Handeln. Neben Aussagen wie: „Was wir für Umweltpolitik halten, dreht sich eigentlich um Verantwortung. Es geht darum, und das lässt sich nun nicht mehr ohne Emotionen beschreiben, wer im 21. Jahrhundert leben darf und wer sterben muss“ oder dass in China – im Gegensatz zum Westen – momentan genau das passiere, „was ein Staat braucht, um sich für die kommende Krise zu wappnen“, ist der Text aber auch versöhnlich und sagt abschließend: „Wir haben keine andere Wahl, als uns auf das offene Experiment einer demokratischen Lösungsfindung einzulassen.“



Lolita oder Kunst?

Die beanstandeten Fotos sind Teil einer sich durchs Programmbuch ziehenden Serie „Haut und Schrift“, in der am Theater Beschäftigte mit Slogans auf der nackten Haut inszeniert sind.



Eine Grenze sieht Kibler auf Seite 5 (vor der Brust des Mädchens kreuzen sich der Arm ihrer Mutter mit dem des Vaters – wie in der Sitzung zu erfahren war – auf denen „Vergiss mein nicht“ zu lesen ist) und Seite 23 (das Mädchen von den Armen des Mannes – respektive Vaters – umfangen und dem Slogan „Generation“). Besonders stieß Kibler bei letzterem auf, dass damit ausgerechnet „Die kleine Meerjungfrau“ des Märchensommers bebildert ist.



Oberbürgermeister Thomas Kiechle wollte das Gesagte so stehen lassen. Annette Hauser-Felberbaum (FW), Kulturbeauftragte des Stadtrats, relativierte den als tendenziös kritisierten Text, da er aus dem Magazin der Kulturstiftung des Bundes stamme.



Eine Außensicht

Judith Preising, Mitarbeiterin im Frauenhaus Kempten, sieht auf Nachfrage des Kreisboten vor allem die künstlerische Aussage in den Bildern, findet aber die Platzierung zum Text „Die kleine Meerjungfrau“ unglücklich. „Ich fände es gut, wenn man auch wieder einen normalen Umgang mit Nacktheit findet“, sagt sie. Auch stellt sich für sie die Frage, „müssen sich alle Frauen sexualisiert sehen, weil es manche Leute so sehen wollen?“. Dennoch könnten die Fotos im Jahrbuch Preising zufolge für manche Betroffenen auch „Trigger“ sein, die Erlebtes wieder hochkommen lassen. Allerdings gebe es in der Werbung viel Schlimmeres und ihres Erachtens habe „sexualisierte Werbung viel mehr Auswirkungen auf Stereotype“. Die Wahrnehmung sei aber „etwas super individuelles“.

Kommentar

Wenn die deutliche Kritik von Stadtrat Andreas Kibler nicht einmal das dafür zuständige Stadtgremium zur Auseinandersetzung und Diskussion zu bewegen vermag, dürfte diese hehre Absicht hinter den Provokationen des TiK wohl auch in der restlichen Bevölkerung ins Leere laufen. Einmal mehr hat das Gremium versäumt, eine wünschenswerte wie überfällige Debatte über Grenzen künstlerischer Freiheit am Kemptener Theater zu führen und darüber, wie niedrigschwellig Provokation ausfallen soll. Vielleicht wird das TiK auch als zu unbedeutend erachtet, als dass der Umgang mit heiklen Themen hinterfragt werden müsste? Dabei geht es mitnichten um Zensur, sondern um Sensibilität, Respekt vor Betroffenen. Dass Kibler mehr Aufmerksamkeit für seinen Vorstoß verdient hätte und ganz und gar nicht solitär mit seiner Kritik steht, zeigte z.B. eine spontan in geselliger Runde durchgeführte Meinungsabfrage zur Bebilderung des Theaterjahrbuchs. Ohne Kenntnis der Hintergründe waren die Reaktionen von „geht gar nicht“ bis problemfrei. Ob Provokation immer mit nackter Haut einhergehen muss, ist eine andere Frage. Vielleicht waren ja die Münchner Kammerspiele Ideengeber, wo Schrift auf Haut künstlerisch in der Inszenierung „Dionysos Stadt“ Verwendung findet. Wie bewusst/unbewusst missverständlich die beiden Kinderbilder betitelt und platziert wurden, bleibt dahingestellt. Naivität ist allerdings eine Eigenschaft, die man hinter der künstlerischen Theaterchefin nicht vermuten mag. Der Wahrnehmungsspielraum reicht von Provokation bis Verklärung. Es gibt einfach unterschiedliche Befindlichkeiten und Perspektiven. Allen gerecht wird man nicht werden können. Hinweise ernst zu nehmen, kann man aber schon erwarten. Auch wenn Andreas Kibler das offensichtlich nicht erreicht hat, hat er zumindest Mut bewiesen und ist gegen den Strom geschwommen. Weniger problembehaftet ist sicherlich der Text von Jedediah Purdy, wenngleich die Frage Kiblers durchaus berechtigt ist: Warum in diesem Theaterjahrbuch, da er keines der Schwerpunktthemen berührt.