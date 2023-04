Ramadan 2023: Gemeinsames Fastenbrechen in Kempten

Von: Elisabeth Brock

Mit einem Glas Wasser und ein paar Datteln leiten Ayla Inan (SmF) und Erna-Kathrein Groll (3. Bürgermeisterin) das Fastenbrechen auf traditionelle Weise ein. © Brock

Kempten – „Vielfalt gestalten“ war das Motto dieser Abendeinladung des SmF, des Sozialdiensts muslimischer Frauen, ins Margaretha- und Josephinenstift, und wahrlich vielfältig war die hochgestimmte Gästeschar: festlich gewandete ältere und jüngere Frauen, mit und ohne Kopftuch, Männer mit und ohne ihre Familien, lebhafte, fein herausgeputzte dunkeläugige Kinder, Politiker, Stadträtinnen und Leute aus der Stadtgesellschaft, denen am interkulturellen Zusammenleben gelegen ist.

Auch wenn der Verein das Wort „muslimisch“ im Namen trägt, offen ist er für alle! Ayla Inan vom SmF betonte diesen Punkt in ihrer Begrüßung ganz besonders. MdL Thomas Gehring wies im Grußwort darauf hin, dass Fasten heute oft nur Kaloriensparen bedeute, Fasten jedoch vor allem die Religionen verbinde und eine Aufforderung sei, über Werte nachzudenken. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ solle Teil der Erwachsenenbildung werden. Dass es in Kempten drei Moscheen gibt und der Ramadan heuer zeitlich mit der christlichen Fastenzeit zusammenfällt, daran erinnerte dann Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Er dankte dem 2019 gegründeten SmF sehr herzlich für die Vielfalt seiner Gemeinschaft stiftenden Aktivitäten. Der Kulturanthropologe Michael Pfaff, Mitarbeiter beim Heimatprojekt „Muslimische Spuren in Deutschland“, hat sich intensiv mit der Geschichte muslimischer und christlicher Gemeinden sowie mit dem Koran und dessen Übersetzungen ins Deutsche beschäftigt. In seinem Vortrag bezeichnete er den Koran als ästhetisches und zeitloses Kunstwerk mit gemischten Themen.

Ramadan 2023 in Kempten: „ kein Monat des Leidens, vielmehr ein Geschenk“

Der dreizehnjährige Bilal Rabie, ebenfalls aus dem Heimatprojektteam Kempten, rezitierte in suggestiven Tonfolgen Verse aus dem Koran in arabischer Sprache, die mit dem Fasten zu tun haben – eine spirituelle Übung, die er souverän bewältigte. Pfaff verwies darauf, dass Koranworte oft mehrere Bedeutungen haben und zentrale Begriffe deshalb unterschiedlich übersetzt seien. Für ihn ist „der Moslem ein Mensch, der durch die Liebe Gottes zum inneren Frieden gefunden hat“, der Ramadan ein Monat, um umweltbewussteres Leben auszuprobieren und sich sozial zu engagieren, z.B. Spenden zu sammeln – kein Monat des Leidens, vielmehr ein Geschenk.

Er stärke das Selbstvertrauen und sei eine Chance, Gemeinschaft zu spüren. Pünktlich zur vorgegebenen Minute, um 19.53 Uhr, intonierte der junge Said Ahmed Inan den Gebetsruf zum Fastenbrechen, auch in deutscher Version. Das Gebet mahnt zu Harmonie mit der Schöpfung und zum inneren Frieden. „Erst essen, dann beten“, lautet die Regel! Das üppige Halal-zertifizierte Buffet bot Köstlichkeiten, wie Couscous-Salat, spinatgefüllte Blätterteigstangen, Joghurtdesserts, in Honig gebadete Küchlein und mehr. Wer wollte, konnte den Begegnungsabend mit einem gemeinsamen Gebet in der Hauskapelle beschließen.