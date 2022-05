Randalierer attackiert Nachbarn mit Pfefferspray, sein Hund beißt Polizisten mehrfach

Polizei nimmt Randalierer fest. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Kempten — Vorgestern wurde die Polizei Kempten wegen eines randalierenden Mannes gerufen. Bei der Festnahme wurde ein Beamter mehrmals vom Hund des Mannes gebissen.

Wie die Polizei berichtet wurde die Polizei Kempten Vorgestern Abend zu einem Mehrfamilienhaus im nördlichen Stadtbereich von Kempten gerufen. Eine Person hätte dort im Hof ohne ersichtlichen Grund randaliert, gegen ein Auto getreten und mehrere Anwohner mit Pfefferspray attackiert.

Polizeibeamter gebissen

Die Geschädigten mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Der 39-jährige Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung festgenommen werden. Bei der Festnahme griff die Polizeibeamten an. Ein Beamter wurde vom Hund des Mannes mehrfach gebissen und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

In der Wohnung wurde noch eine erhebliche Menge an Marihuana aufgefunden. Der Festgenommene verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.