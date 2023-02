Nach dem Sturm im Rathaus schippert Gondoliere Thomas Kiechle in ruhigen Gewässern

Zur Fasnachtszeit wohl eher Matrose als Kapitän – OB Kiechle übergab an Weiberfasching die Macht an die Kemptener Narren. © privat

Kempten, du Stadt an der Iller – Als die Zeiger der Rathausuhr am vergangenen Donnerstag auf 11.11 Uhr springen, wird Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle pünktlich und der Tradition entsprechend von einer Faschingsgarde aus seinem Büro entführt und vor das Rathaus eskortiert.

Dort warteten schon rund hundert Narrenund Närrinnen, um ihren OB in Empfang zu nehmen und für die Zeit des Faschings in der Allgäu-Metropole die Macht zu übernehmen. Organisiert wurde der Rathaussturmwieder von der Rottachgilde 97 Kempten e.V., dem Kemptener Faschingsverein e.V., den Betzigaur Moorgeischdr, der Clowngruppe der Rottachgilde und den Kemptener Stadthexen e.V.. Und weil zugleich Weiberfastnacht war, wurde der Oberbürgermeister zu Beginn der Zeremonie symbolisch mit dem Abschneiden seiner Krawatte „entmachtet“.

OB Kiechle übergab an Weiberfasching die Macht an die Kemptener Narren. © privat

Richard Brunner, Vorsitzender des Kemptener Faschingsvereins e.V., wie immer in sein rosafarbenes Jacket gewandet, sprach einige kurze Worte zu Kemptens OB Kiechle. Er eröffnete diesem: „dass aus Gründen des Klimaschutzes und dem Vorbild Venedigs folgend, fortan alle Bäche und Flussläufe in der Stadt für Gondeln schiffbar gemacht würden, denn dies würde den Ausstoß von CO 2 signifikant senken.“ Hernach wurde der OB in ein Matrosenkostüm gesteckt und dazu verdonnert als wackerer Gondoliere auf einer Gondel vor dem Rathaus zu schippern. Dazu klang es aus den Kehlen der Narren und Närrinnen: „Wenn bei Kempten die rote Sonne in den Bächen versinkt und vom Rathaus der gülden Trompeter herüber winkt, ziehen die Kemptener mit ihren Gondeln die Bäche hinaus (.…)“

