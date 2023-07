Regionalentwicklung Oberallgäu steigt bei der Mitfahrplattform fahrmob.eco aus

Die Idee für die App stammt aus Ottobeuren, wo man bereits gute Erfahrungen gemacht hat. © Fahrmob

Kempten/Oberallgäu – Auf der Mitgliederversammlung der Regionalentwicklung Oberallgäu in Durach sprachen sich die Mitglieder mehrheitlich dafür aus, die Betreuung der Mitfahrplattform fahrmob.eco in der Region Oberallgäu-Kempten nicht weiter über die Regionalentwicklung Oberallgäu zu betreiben. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf das Fortbestehen des Angebots von fahrmob.eco.

„Wir sind mit großen Hoffnungen in das Vorhaben, die Mitfahrplattform fahrmob im Oberallgäu und der Stadt Kempten erfolgreich zu etablieren, gestartet. Nun, mehr als ein halbes Jahr später, müssen wir trotz intensiver Bemühungen leider feststellen, dass uns das aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist beziehungsweise sein wird. Unserem ständigen Bestreben, ein verlässlicher Partner in der Region zu sein, konnten wir mit diesem Pilotprojekt nicht gerecht werden, weshalb wir uns dafür entschieden haben, die Mitglieder über eine Einstellung unserer Betreuung von fahrmob.eco im Oberallgäu abstimmen zu lassen”, so Vorstand Christof Endreß zu den Hintergründen in einer Pressemitteilung.

Mehrere Gründe für den Rückzug der Regionalentwicklung von fahrmob.eco

Mehrere Gründe waren für den Rückzug der Regionalentwicklung Oberallgäu ausschlaggebend. So hat die intensive Arbeit in den Kommunen und Gemeinden vor Ort gezeigt, dass das Konzept, welches eine umfangreiche Beteiligung der Vereine vorsieht, im Oberallgäu auf lange Sicht nicht erfolgsversprechend sein wird. Eine Modifizierung der Ausrichtung des Konzepts lag nicht im Gestaltungsspielraum der Regionalentwicklung Oberallgäu.

Aufgrund der Schwierigkeiten haben, trotz intensiver Bemühungen, bereits jetzt bzw. zum Jahresende mehrere Kommunen ihren Rückzug aus dem Projekt angekündigt. Derzeit beteiligten sich im Landkreis Oberallgäu 21 Kommunen und die Stadt Kempten an der regionalen Initiative. Wie es nun mit der fahrmob-App weitergeht, wird der Landkreis Oberallgäu, der Eigentümer der App ist, in den nächsten Wochen entscheiden.



Landkreis wird Eigentümer

Die Plattform fahrmob.eco sowie die App werden nach wie vor, in gewohntem Maße, nutzbar sein. Die Betreuung der Vereine, Gemeinden, Fahrer, Mitfahrer, Zukunftshelfer und Verkehrsbotschafter wird jedoch nicht mehr durch den Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. erfolgen. Eine Nachfolgeregelung für die Betreuung der Gebietskulisse Oberallgäu-Kempten ist bereits in Vorbereitung.