Reicht das Wasser in Kempten? Diskussion im Altstadthaus

Von: Tizian Pöhlmann

Noch mehr Trinkbrunnen soll es in Kempten geben. Auf Knopfdruck funktioniert‘s am Brunnen am Hildegardplatz. © Lüderitz

Kempten – Letzte Woche ging es im Diskussionsforum im Altstadthaus um die Grundlage des Lebens: Wasser. Und die Frage, ob „wir“ weiterhin davon genug haben werden.

Die Regenphase habe in diesem Jahr nicht gereicht, um die Reduzierung des Grundwassers nach dem trockenen Sommer 2018 auszugleichen, sagt Moderator Lothar Köster. Sichtbar sei dies am sinkenden Wasserstand des Bodensees. Der eingeladene Gast Christian Lakeberg, technischer Leiter des Kemptener Kommunalunternehmen (KKU), fügt an, dass das KKU lokal gesegnet sei.

Noch sieht die Grundwasserversorgung beim Fernwasserverband Oberallgäu und in Kempten gut aus

Deutschlandweit sehe das schon anders aus. Kempten deckt 80 Prozent des Wasserbedarfs durch den Fernwasserverband Oberallgäu und dort werde tatsächlich weniger Wasser entnommen als zulaufe. Lakeberg macht sich in diesem Fall „keine Sorgen“ um das Allgäu.

Sorgen, die die teilnehmenden Bürger umtrieben, waren die Angst davor, dass das Wasser „in Businesshände“ gerate und dass die Wasserentnahme von Unternehmen nicht genau kontrolliert werde – verwiesen wurde auf einen Bericht des BR, der am 17. Mai ausgestrahlt wurde.

Der tägliche Wasserbedarf unterscheidet sich vom virtuellen Wasserfußabdruck

Die Sorge, dass Kempten im Falle eines Blackouts nicht mit Trinkwasser versorgt werden könne, räumte Lakeberg allerdings aus dem Weg: „Zwei bis drei Tage“ könne das KKU überbrücken. Köster und Lakeberg waren sich einig, dass es „nicht viel bringe“, im privaten Bereich Wasser zu sparen, da dieser Verbrauch nur etwa drei Prozent ausmache. Darunter fallen etwa Waschen, Duschen, Kochen.

Anders sehe die geringe Zahl aus, wenn man den eigenen „virtuellen Wasserfußabdruck“ einbeziehe. Dort müsse sehr wohl umgedacht werden. Auch die Trinkwasserbrunnen für die Stadt Kempten, für deren Anschluss das KKU verantwortlich ist, „sind in Arbeit“, so Lakeberg. Derzeit werden noch mehrere Standorte gesucht.