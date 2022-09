Rikscha-Freude: Seniorenbetreuung Altstadt wird mobil

In der Rikscha kommt große Freude auf © privat

Kempten – Man muss das Rad nicht neu erfinden, um kreativ zu sein. Die Senioren Betreuung Altstadt hat eine originelle Lösung für mobil eingeschränkte Senioren.

Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die besonders glücklich machen. Sich an der frischen Luft bewegen. Orte besuchen, die einem viel bedeuten. Sich mal wieder treiben lassen, einfach frei fühlen. Doch was für viele ganz selbstverständlich ist, kann für Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen zum Problem werden. Sie sind häufig nicht mehr mobil genug, um auf eigene Faust die Welt zu erkunden und der Bewegungsradius hat sich eingeschränkt. Die Lösung kommt auf drei Rädern und in Form einer Rikscha mit E-Motor angefahren.

Mit dieser möchte die SBABewohnerinnen und Bewohnern Ausfahrten ermöglichen. Frei nach dem Motto: Raus ins Leben, rein ins Abenteuer! Die Fahrrad-Rikscha wurde zu einem großen Teil durch eine Zuwendung der Georg Deuringer‘sche Stiftung Kempten ermöglicht.

kb