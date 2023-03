Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kempten

Teilen

Ein Kemptener lieferte sich eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Symbolbild) © Panthermedia/svershinsky

Kempten – Nach Polizeiangaben stellte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Kempten am Dienstagabend einen 22-jährigen Pkw-Fahrer im Stadtgebiet Kempten fest, welcher bereits am Tag zuvor auffiel, da er kontrolliert wurde und dabei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Als der 22-Jährige im Bereich des Brodkorbwegs das Anhaltesignal des Streifenwagens wahrnahm, fing er rasant an zu beschleunigen.

Dabei soll er die rote Ampel an der Kreuzung Bordkorbweg/Schumacherring missachtet haben und schließlich, ohne auf den Verkehr zu achten, in Fahrtrichtung Berliner Platz abgebogen sein. Hierbei mussten bereits mehrere Pkw stark abbremsen um einen Zusammenstoß verhindern zu können. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf. Der 22-Jährige flüchtete weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und fuhr schließlich auf die Stephanstraße. Dort drängelte er sich rücksichtslos zwischen den fahrenden Fahrzeugen auf dem linken und rechten Fahrstreifen hindurch. Er schnitt auch mehrere Verkehrsteilnehmer erheblich und nötigte diese zu starken Ausweichmanövern. Anschließend fuhr er auf die A 7 in Fahrtrichtung Ulm auf. Auf der A 7 beschleunigte der 22-jährige auf eine Geschwindigkeit von über 250 km/h, und überholte über den Standstreifen zwei Lkw, um sich weiter von dem Streifenfahrzeug abzusetzen. Um eine weitere Gefährdung für die anderen Verkehrsteilnehmer auf der A 7 zu verhindern, beendeten die Beamten nach Abwägung die Verfolgung des 22-Jährigen zunächst. Am selben Abend trafen Beamte den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift an. Sie leiteten mehrere Strafverfahren ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten beschlagnahmten sie zudem den Pkw des 22-Jährigen.