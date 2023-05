Robotik, künstliche Intelligenz und mehr in Kempten

Von: Elisabeth Brock

Teilen

Beim Vortrag an der Hochschule Kempten v.l.: Prof. Dr. Wolfgang Hauke, Präsident der Hochschule, Staatsminister Markus Blume, MdL Thomas Kreuzer, Vizepräsidentin Regina Schreiber, Tim Greinus und Patrick Fischer, Vertreter der Studierenden. © Brock

Kempten/Oberallgäu – Am Ende seiner Besichtigungstour durchs Allgäu machte Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, an der Hochschule Kempten Station, um mit dort Lehrenden und Studierenden über die Hightech-Agenda Bayern zu sprechen. Er war in Begleitung von MdL Thomas Kreuzer gekommen, der auch Mitglied des Kuratoriums der Hochschule ist und die Moderation übernahm. „Wir werden von anderen Bundesländern um unsere Bedingungen für Forschung und Lehre beneidet, müssen aber noch mehr tun. Es reicht nicht, den Erfolg zu verwalten“, so Blume.

Blume verwies auf die deutliche Zunahme an Professorenstellen, vermehrte Studienplätze und den geplanten sechsten Bauabschnitt der Hochschule. Seine Vision sei eine Nachfolge für die Atomtechnologie sowie eine Riesenwelle an Innovationen auf den Gebieten Robotik und Künstliche Intelligenz. Bayern sei gut für die Zukunft gerüstet, weise es doch viele und vielfältige Talente auf, kombiniert mit hoher Lebensqualität.

Für den Präsidenten der Hochschule, Professor Dr. Wolfgang Hauke, ist die Hightech-Agenda ein Erfolgsmodell. Es erschließe neue Ressourcen und ermögliche allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, sich zu verändern und zu modernisieren. Er wünscht sich noch mehr Studierende, auch verstärkt aus anderen Ländern. Hauke und Blume räumen der baulichen Erweiterung der Kemptener Hochschule, trotz immens gestiegener Kosten, höchste Priorität ein.

Robotik und künstliche Intelligenz in Kempten: „Wissen muss in die Gesellschaft transferiert werden“

Vizepräsidentin Regina Schreiber, deren Schwerpunkt der Wissens- und Technologietransfer ist, betonte in ihrem Statement, dass es nicht reiche, Wissen zu generieren: „Wissen muss in die Gesellschaft transferiert werden. Forschung kommt nur voran durch Lehre, Forschung hängt vom Austausch ab, von Vernetzung der Institute sowie von der Partnerschaft mit den Firmen.“

Tim Greinus und Patrick Fischer als Studierendenvertreter sprachen das Hochschulinnovationsgesetz an. Es soll das Promotionsrecht bringen und den wissenschaftlichen Hilfskräften bessere Arbeitsbedingungen verschaffen. Beide wünschen sich mehr Platz für die wachsende Zahl der Studierenden und Lehrenden, sehen aber den zentralen Campus als großen Vorteil.

Es ging auch um das Thema Pflege

Bei den Wortmeldungen aus dem Publikum ging es u.a. um Digitalisierung in der Pflege mit ihren sozialen und ethischen Dimensionen. Blume dazu: „Technik soll den Menschen nützen und dienen. Technologie kann Segen und Fluch sein. Wir müssen über deren Einsatzgrenzen reden und die technische Entwicklung mit ethischer Entwicklung begleiten.“ Kreuzer sieht in der Akademisierung der Pflege nicht nur Vorteile und keinen Selbstzweck. Er will bei den Sozial- und Gesundheitsberufen auch an der beruflichen Ausbildung festhalten. Hier gelte es, vorsichtig auszutarieren.

Ein Teilnehmer forderte Blume auf, sich für das Ende der prekären Beschäftigungsverhältnisse an der Hochschule einzusetzen. Eine Teilnehmerin wünschte sich weiter die Möglichkeit von Verbundpromotionen. Auch die rasante Entwicklung von ChatGPT und deren Anwendungsfelder wurden erwähnt. Dass viele, die hier studiert haben, im Allgäu bleiben, spreche für die Qualität der Hochschule in Kempten, stellte Kreuzer zum Schluss zufrieden fest. „Warum Wissenschaft Freiheit bedeutet“ – dieses Thema blieb an diesem Abend allerdings fast unerwähnt, obwohl dies in der Einladung zum Vortrag so angekündigt war.