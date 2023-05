Roland Lowinger feiert sein 55-jähriges Karatejubiläum

„Karate, heiß wie Wasser...“

Haldenwang – Das berühmte Zitat des Gründers des heutigen Karate, Funakoshi Gichin („Karate, heiß wie Wasser, kühlt ab bis zum Ausgangszustand, wenn Du nicht fortwährend Energie einbringst“) hat sich Roland Lowinger, derzeit Cheftrainer des Karate-Dojo Haldenwang, längst verinnerlicht. Er feierte kürzlich sein 55-jähriges Karatejubiläum.

Lowingers Karate-Laufbahn begann im April 1968 in Konstanz. Bereits im Oktober 1971 durfte er nach bestandener Prüfung den ersten Dan, den schwarzen Gürtel, in Händen halten. Er trainierte unter verschiedenen bekannten Trainern, durfte Karategrößen wie Kanazawa Hirokazu kennen lernen, erlernte in Südafrika bei Ken Wittstock Techniken, Kondition, Durchhaltevermögen und auch die tiefere Bedeutung des Karate. Mit diesem Rüstzeug ausgestattet durchlief er in jungen Jahren seine Wettkampflaufbahn. Lowinger gewann 1974 und 1979 die Deutschen Meisterschaften im Kumite in seiner Gewichtsklasse, darüber hinaus erreichte er in vielen Meisterschaften Plätze auf dem Treppchen.

Seine Liebe zum Karate als Wettkampfsport gibt er als Trainer bereits seit den 70er Jahren an junge Sportler und Talente weiter. In den Jahren 1978 bis 1993 engagierte sich Lowinger als Bayerischer Landessportwart und Landestrainer. Als Trainer erreichte er – übrigens durchgehend bis heute – viele nationale und internationale Erfolge bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Bundes-, Landes- und Bezirksmeisterschaften. Sein geübtes Auge für Talente und seine zielführende, beharrliche und motivierende Ausbildung hat schon oft dazu geführt, dass junge Sportler einen erfolgreichen Weg im Karate erleben und – ebenso wie er selbst – den Sport über viele Jahre ausüben.

55 Jahre Arbeit an Körper und Geist

Lowinger arbeitet seit nunmehr 55 Jahren an Körper und Geist im Sinne des Karate. Diese Entwicklung spiegelt sich in vielen bestandenen Danprüfungen wieder. 2018 wurde ihm im Rahmen der Bundesversammlung des Deutschen Karateverbandes zuletzt der 9. Dan verliehen. Danträger dieser hohen Graduierung finden sich weltweit nur in äußerst begrenzter Zahl.

2008 erhielt Lowinger die Ehrenmedaille des Freistaates Bayern für herausragendes ehrenamtliches Engagement für den Sport, 2011 folgte das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Aus Anlass seines Jubiläums trafen sich einige langjährige Wegbegleiter zu einem Ehrentraining in seinem Heimatdojo in Haldenwang. Karateka – viele selbst im vorgerückten Alter – kamen bis von Konstanz angereist, der Ort an dem Lowinger sein Karateleben begann.

Es ist noch lange nicht Schluss

Mohammed Abu Wahib, Assistenztrainer im Bundestrainerteam Kata und Referent für Ausbildung in Bayern, eröffnete die Trainingseinheit und ließ es sich nicht nehmen, persönliche Glückwünsche einfließen zu lassen. Dojoleiter und Karateka aus Füssen, Marktoberdorf, Durach, Memmingen und Unzhurst (Schwarzwald) schlossen sich an.

Mit 55 Jahren aktivem Karateleben ist noch nicht Schluss. Sollte ihm seine Gesundheit erhalten bleiben, werden sicher noch viele junge und ältere Karateka ihn in seinem Gi mit dem längst abgewetzten schwarzen Gürtel antreffen und von seinem Wissen und seinem Engagement profitieren können – dies wünschen ihm seine Wegbegleiter von ganzem Herzen.

Irene Pracht