RSC-Fahrer stark bei Tour de Allgäu

Teilen

Heiko Gericke vom RSC Auto Brosch Kempten war bei den im Rahmen der 2. Tour de Allgäu in Schweinlang und Burggen veranstalteten Straßenrennen erneut nicht zu schlagen. Er gewann beide Rennen solo und realisierte damit Saisonsieg Nummer zwei und drei. © Anett Gericke

Kempten/Allgäu - Überragende Leistungen lieferten die Elite-Amateure des RSC Auto Brosch Kempten bei der 2. Tour de Allgäu von vergangenem Freitag bis Sonntag ab. Sie hielten nicht nur mit den zahlreichen höherklassigen KT-Profis aus Deutschland und Österreich mit, sondern fuhren ihnen teilweise davon.

Beim Auftakt-Bergzeitfahren am Freitag in Schweinlang war es Jonas Schmeiser, der mit Platz neun ein erstes Ausrufezeichen setzte. Tags darauf konnte sich Dario Rapps nach mehreren Solo-Attacken auf Rang fünf platzieren. Am Samstag düpierte schließlich Moritz Augenstein an seinem 26. Geburtstag in Burggen die KT-Profis. Nachdem er bereits zuvor in den meisten Spitzengruppen vertreten war, distanzierte er auf der letzten Runde seine Ausreißerkollegen und gewann mit 13 Sekunden Vorsprung vor dem Dänen Mathias Malmberg (Maloja Pushbikers) und Jakob Geßner (Team Lotto – Kernhaus).

Jonas Schmeiser gewann den Sprint der Verfolger und wurde Achter. In der Tour-Gesamtwertung belegten Augenstein Platz fünf und Schmeiser Platz zehn.

RSC-Fahrer Gericke mit Doppelsieg bei der Tour de Allgäu

Heiko Gericke war bei den im Rahmen der 2. Tour de Allgäu am vergangenen Wochenende in Schweinlang und Burggen veranstalteten Straßenrennen erneut nicht zu schlagen. Der Deutsche Straßenmeister der Masters 4 gewann beide Rennen solo und realisierte damit Saisonsieg Nummer zwei und drei.

Gerickes Teamkollegen Thomas Tantz und Juris Alainis belegten in der Klasse Masters 2/3 die Plätze 18 und 23 bzw. 9 und 15. Norbert Erben fuhr in Schweinlang in derselben Klasse auf Platz 12.

Kummer gewinnt in Burggen

Mountainbiker Patrick Rieger deklassierte mit Platz zwei bei den Amateuren in Schweinlang zahlreiche Straßenfahrer und Dominik Beermann finishte als 22ter.

Auch die RSC-Damen lieferten überzeugende Leistungen ab: Pia Kummer und Paulina Wörz wurden Fünfte bzw. Zwölfte in Schweinlang und Kummer gewann in Burggen vor Daniela Höfler (Concordia Burggen) und ihrer Teamkollegin Sabrina Zwick.

Wittmann und Wachter siegen in Bad Waldsee

Top-Leistungen lieferten die Mountainbiker/innen des RSC AUTO BROSCH Kempten beim 6. Volksbank Allgäu-Oberschwaben Cross Country Rennen am Sonntag in Bad Waldsee ab: Birgitt Wittmann gewann bei Dauerregen und einstelligen Temperaturen die Damen-Konkurrenz, Christoph Wachter bei den Herren. Mit Noah Laschewski auf Platz drei, Daniel Näbrig auf Platz vier, Michael Barmann auf Platz sieben und Michael Kuisle auf Platz neun konnten sich insgesamt fünf RSCler in den Top10 platzieren.

Augensteins erster Sieg im RSC-Trikot

Bereits eine Woche zuvor feierte Neuzugang Moritz Augenstein vom RSC Auto Brosch Kempten am beim 42. GP Osterhas in Affoltern am Albis/Schweiz seinen ersten Sieg im RSC-Trikot. Der amtierende Deutsche Derby-Meister fuhr im Rennen der Elite-Amateure und KT-Profis über 100 Runden (90km) von Anfang an offensiv an der Spitze und setzte sich nach 30 Runden zusammen mit seinem Teamkollegen Andreas Mayr und dem Schweizer Laurin Bachmann (knippcycling / schär gärten) vom 70-köpfigen Hauptfeld ab.

Zu dritt gelang ihnen zur Rennhälfte ein Rundengewinn. Auch danach kontrollierten die Kemptner das Rennen und bauten ihren Punktevorsprung aus. Am Ende gewann Augenstein vor Mayr und Bachmann. Mit Jonas Schmeiser, Dario Rapps, Silvias Motzkus und Steffen Greger auf den Plätzen vier, fünf, acht und neun fuhren gleich sechs RSCler in die Top Zehn. kb

Lesen Sie auch: Erfolgreicher Saisonauftakt für Elite-Amateure des RSC Auto Brosch.