Rapps gewinnt trotz Sturz in Augsburg – Augenstein Dritter

Dario Rapps (Mitte) und Moritz Augenstein (re.) vom RSC Kempten freuen sich über das starke Rennen in Augsburg. © Karl Schlusche

Kempten/Augsburg - Nicht einmal ein Sturz mit leichten Verletzungsfolgen in letzten Renndrittel konnte Dario Rapps beim 1. Augsburger Innenstadtkriterium am vergangenen Samstag über 55 Runden (66 Kilometer) stoppen.

Der Elite-Amateur des RSC Auto Brosch Kempten gewann sechs der ersten acht Wertungen und lieferte sich dabei ein spannendes Kopf-an-Kopf Duell mit Florenz Knauer (54x11). Danach bildete sich eine sechsköpfige Spitzengruppe mit Rapps und Moritz Augenstein aber ohne Knauer, die das Feld überrundete.

Nachdem Augenstein zuvor die Sprints für Rapps angefahren hatte, stellte sich Rapps bei den letzten drei Wertungen in den Dienst seines Teamkollegen und sorgte dafür, dass Augenstein hinter Rapps und dem zweitplatzierten Tim Wollenberg (Santic Wibatech) noch Dritter wurde.

Florian Weber belegte Rang 12 und Jaro Bräunig in seinem ersten Elite-Rennen einen starken 15ten Platz. Seine tolle Leistung wurde aber dadurch getrübt, dass er auch in den Sturz verwickelt war und erst nach dem Rennen bemerkte, dass sein Rahmen gebrochen war.

Schlichenmaier gewinnt bei RSC-Dreifach-Triumpf in Merklingen

Erster Saisonsieg für Tim Schlichenmaier vom RSC beim Jubiläums -Kriterium in Merklingen am vergangenen Sonntag über 60 Runden (62 Kilometer). Mit einer Solo-Attacke sicherte er sich die ersten beiden Wertungen. Danach funktionierte der RSC-Zug mit Schlichenmaier, Andreas Mayr, Steffen Greger und Jan Dieteren trotz der zahlreichen Attacken der Konkurrenz so gut, dass Schlichenmaier und Mayr vor den letzten beiden Wertungen bereits sicher in Führung lagen. Die RSC-Taktik wurde deshalb auf Greger umgestellt, der sich mit dem Gewinn der beiden Wertungen noch hinter Schlichenmaier und Mayr auf Platz drei schob. Dieteren belegte Rang 17.

Podium für Birgitt Wittmann in Albstadt – Klassensieg für Günter Wittmann

Erfolgreicher Auftritt für die Wittmanns beim 27. ASSA ABLOY Albstadt-Bike-Marathon am 8. Juli. Bericht von Birgitt Wittmann „Günter fuhr auf der Kurzstrecke 45 Kilo- und 1.100 Höhenmeter in 2:06,02 Stunden zum Sieg in der AK Master 4. Gesamt 23. von circa 150 Teilnehmern. Start war praktisch ab der Hälfte der Langstrecke. Die Langstrecke war 83 Kilometer und 2.000 Höhenmeter lang. Ich habe 3:39,02 Stunden gebraucht, wurde Dritte in der Lizenzklasse und bei den Damen Gesamt-Fünfte von 82 Frauen.“

So ist es ihr unterwegs ergangen: „Zuerst war Start der Lizenzklasse, 5 min dahinter Block 2. Konnte im ersten Anstieg mit den beiden ersten jungen Lizenzdamen mitfahren und eine Lücke nach hinten reißen, musste dann aber rausnehmen und mein Tempo fahren. War aber dann bis zur Hälfte der Strecke allein im Wind, was mich sehr viel Körner gekostet hat. Die Anstiege kommen auf der zweiten Hälfte und ich wollte auf keinen Fall überziehen, vor allem wenn man die Strecke nicht kennt. Die Damen hatten alle Verpflegung unterwegs. Um den Vorsprung zu halten, bin ich ohne Stopp durchgefahren, was bei der Hitze ansatzweise zu Krämpfen führte. Bin deshalb mega happy und stolz als Älteste der Lizenzdamen auf dem Podium zu stehen.“ kb