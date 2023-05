Lehrstunde für Allgäu Rugby

Innsbruck deutlich zu stark

Am vergangenen Samstag empfing Allgäu Rugby, Abteilung des TV Kempten e.V., den Rugbyclub Innsbruck und kassierte mit 0:108 die zweithöchste Niederlage der Vereinsgeschichte.

Gegen den Regionalligameister der letzten Saison aus Österreich musste Trainer Pascal Schwarze erneut aufgrund von einigen Spielerausfällen sein Team auf einigen Positionen umstellen. Durch das Fehlen von diversen Stammspielern mussten auch einige unerfahrene Spieler die kompletten 80 Minuten durchspielen.

Rugbyclub Innsbruck dominiert von Beginn an gegen Allgäu Rugby

Die 50 anwesenden Zuschauer sahen von Beginn an ein sehr einseitiges Spiel, bei dem die Allgäuer über die komplette Spielzeit den Gästen kaum Paroli bieten konnten. Die spielstarken schnellen Österreicher gingen bereits in der ersten Spielminute durch einen Versuch mit 5:0 in Führung. Bis zur Halbzeitpause setzten die Gäste immer wieder ihre schnellen Außenspieler ein und konnten durch insgesamt fünf weitere Versuche und Erhöhungskicks einen beruhigenden 40:0 Vorsprung herausspielen.

Nach der Pause ging es wie in der ersten Halbzeit weiter. Die Innsbrucker zeigten ihre starke physische Präsenz und hielten das Spieltempo sehr hoch. Die Kemptener mussten im weiteren Spielverlauf allerdings dem hohen Tempo Tribut zollen und liefen den Gästen oftmals nur hinterher.

Kemptener geben nicht auf

In der zweiten Halbzeit konnten die Österreicher weitere zehn Versuche und neun Erhöhungskicks erzielen. Am Ende hieß es dann 108:0 für die Innsbrucker. Trotz dem sehr einseitigen Spielverlauf gaben die Allgäuer im Spiel aber nie auf und versuchten ein ums andere mal die Angriffe der Österreicher zu stoppen.

Für die vierwöchige Pause bis zum nächsten Spiel gilt es nun die verletzten Spieler wieder aufs Spielfeld zu bringen und das Team auf die restlichen Partien einzuschwören. Durch die Niederlage rutscht Allgäu Rugby auf den 6. Tabellenplatz bei weiterhin 25 Punkten. Weiter geht es für die Kemptener am 17. Juni. Dann empfangen sie den RFC Bad Reichenhall, aktuell Tabellendritter mit 39 Punkten, zum Heimspiel in Kempten. kb

