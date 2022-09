Kempten: Ruhestörung mit Überraschung

Von: Susanne Lüderitz

Weil der Mann nicht öffnete, brachen die Polizisten die Wohnungstür auf. © Symbolfoto: Panthermedia/chikennnsem@gmail.com

Kempten - Mit Drohungen sahen sich Polizeibeamte am Sonntagabend in Kempten konfrontiert, als sie zu einer Ruhestörung gerufen wurden.

Am späten Sonntagabend kümmerte sich die Polizei Kempten um eine Ruhestörung im Kemptener Stadtgebiet. Ein Anwohner würde in seiner Wohnung überlaute Musik abspielen, war gemeldet worden. Vor Ort öffnete der Bewohner des Mehrfamilienhauses trotz mehrfachen Klopfens und Klingelns seine Türe nicht. Er drohte den eingesetzten Kräften unter anderem damit, dass diese schon sehen werden was passiert, sollte die Tür seitens der Polizei ohne Zustimmung geöffnet werden.

Als kurze Zeit später der Feueralarm aus der Wohnung ertönte, mussten sich die eingesetzten Kräfte gewaltsam Zutritt verschaffen. Den Mann trafen die Beamten in einem Zimmer an. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt bereits stark verraucht, da er Kunststoff auf dem heißen Herd zum Schmelzen und Brennen gebracht hatte. Da sich der 68-Jährige augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, lieferten die Beamten ihn in ein Krankenhaus ein.

Beim Einsatz wurde niemand verletzt, wie die Polizei meldet. Was den Mann zu seinem Handeln bewegte, sei bislang noch unklar. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung, eine mögliche Brandstiftung prüfen die Beamten noch. Es entstand kein größerer Sachschaden.

