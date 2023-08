Rundum gelungene Eröffnung der 72. Festwochen-Kunstausstellung

Von: Christine Tröger

Teilen

Eröffnung der 72. Festwochen-Kunstausstellung © Karl Jena

Soul Babies als cooler musikalischer Rahmen, viele Vernissagegäste im Hofgarten der Residenz: Eröffnet wurde die 72. Kunstausstellung im Rahmen der Festwoche, die bis 29. September im Hofgartensaal gezeigt wird.

60 Kunstwerke als Repräsentanten der zeitgenössischen Szene des Allgäus, darunter vier mit Auszeichnung, die an diesem Abend feierlich überreicht wurden an Begoña Crespo Vidal (Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu, übergeben durch den Vorstandsvorsitzenden Manfred Hegedüs); an Jonas Maria Ried (Förderpreis der Dr.-Rudolf-Zorn-Stiftung, übergeben durch Kulturamtsleiter Martin Fink); an Agathe Haslach (Thomas-Dachser-Gedenkpreis, übergeben durch Birgit Kastner-Simon, Dachser Group); an Elke Dreier (Kunstpreis der Stadt Kempten, übergeben durch OB Thomas Kiechle).

Bilder von der 72. Festwochen-Kunstausstellung Fotostrecke ansehen

Zur Freude der Gäste vergangenen Freitagabend fassten sich die Laudatoren in maßvollem Umfang. Erneut wurden Künstlerinnen und Künstler sowie ihr Schaffen in kurzen Filmbeiträgen vorgestellt, was schon in den Vorjahren gut ankam. Dass es seit längerem der erste wieder laue Sommerabend war, trug sicher zur allgemein gehobenen Stimmung bei. Beim Rundgang durch die Ausstellung war viel Wohlwollendes zu hören.

Wer die Ausstellung selbst beurteilen möchte, hat dazu bei freiem Eintritt Gelegenheit noch bis zum 29. September, Dienstag bis Sonntag, 10-18 Uhr, im Hofgartensaal der Residenz, Residenzplatz 4-6, Eingang über die Hofgartenstraße. Ebenfalls kostenfrei sind öffentliche Führungen jeden Sonntag um 13 Uhr. Hier finden Sie eine Übersicht des umfangreichen Begleitprogramms.