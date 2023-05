Sanierung am Berliner Platz in Kempten gestartet

Von: Helmut Hitscherich

Umleitungsstrecke für den fehlenden Rechtsabbieger vom Adenauerring über Stephanstraße Richtung Auf dem Bühl mit Wende zurück Richtung Berliner Platz. Von dort sind alle Richtungen möglich. © Grafik: Stadt Kempten

Kempten – In der März-Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr wurde der grobe Rahmen über die Sanierungsmaßnahmen Kaufbeurer-, Dieselstraße sowie Berliner Platz berichtet. Nun hat die Stadtverwaltung Einzelheiten zum Ablauf und Zeitplan vorgestellt. Das sind die Bauabschnitte.

Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann wies auf die nicht ganz einfache Lösung dieser Sanierungsmaßnahmen hin, denn bis Ende der Sommerferien wird es am Berliner Platz eng für Verkehrsteilnehmer. Einseitige Fahrbahn- und Komplettsperrungen, sowie wechselnde Umleitungen werden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen.

Großräumige Umfahrungen werden empfohlen. Den Berliner Platz passieren täglich 65.000 Fahrzeuge, in der Kaufbeurer Straße sind es ca. 30.000 Fahrzeuge. In der Dieselstraße verkehren täglich bis zu 10.000 Fahrzeuge. Rund vier Millionen Euro sind für die Maßnahme veranschlagt, wovon der Bund 3,2 Millionen Euro trägt.



Sanierungsabschnitt 1: Kaufbeurer- (B19) und Dieselstraße

Der erste Bauabschnitt in der Kaufbeurer Straße (durch das Staatliche Bauamt) wurde bereits Anfang dieser Woche begonnen. In insgesamt fünf Abschnitten soll die Kaufbeurer und die Dieselstraße – für letztere ist die Stadt Kempten zuständig – saniert werden. Hierbei wird die Binder- und Deckenschicht erneuert.

Anfangs ist die Kaufbeurer Straße nur noch einspurig in beide Richtungen befahrbar. Ab Dienstag, 30. Mai, wird die Kaufbeurer Straße im Abschnitt Edisonstraße bis zur Eisenbahnbrücke voll gesperrt. Die Sanierungsmaßnahmen sollen während der Pfingstferien abgeschlossen werden.

Kaufbeurer Straße jetzt ein Nadelöhr

Die Zufahrt zu den Betrieben über die Edison Straße ist sichergestellt. Die Bleicherstraße ist während der Bauphase eine Sackgasse, ein Einfahren in die Kaufbeurer Straße ist nicht möglich. „Leider beachten etliche Lkw-Fahrer dies nicht und verursachen erhebliche Verkehrsprobleme und versuchen auf dem Parkplatz des Autohauses Weh zu wenden, was sehr schwierig ist“, so der Tiefbauamtsleiter. Die Umleitungen sind ausgeschildert.



Im Juli erfolgt dann die Vollsperrung der Dieselstraße ab der Einmündung aus der Kaufbeurer Straße bis auf Höhe der Einfahrt zum Fenepark. Während der Sanierungsmaßnahmen ist die Zufahrt zu den Betrieben südlich des Feneparks von 8 Uhr bis 20 Uhr sichergestellt. Hierzu finden die Bauarbeiten nur nachts statt.

Zufahrt zum Fenepark ist offen

Der Holzbachweg ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen. Die Zufahrt zum Fenepark ist während der gesamten Bauphase gewährleistet. Ein Problem hinsichtlich des Zeitplans könnte es dann geben, wenn es regnet, denn dann kann die Asphaltschicht nicht aufgebracht werden. „Wir haben aber Puffer eingebaut und notfalls muss nachts gearbeitet werden“, so Wiedemann.



Sanierungsabschnitt Berliner Platz und Schumacherring

Bereits in den Pfingstferien werden vorbereitende Maßnahmen ergriffen. Es wird eine provisorische Lichtsignalanlage mit Fundamenten installiert, ferner größere Aufstellbereiche für Radfahrer und Fußgänger. Die Verkehrsführung im Bereich der Keckkapelle wird neugestaltet und damit optimiert.

Der gesamte Asphaltoberbau (Unterschicht, Binderschicht und Tragschicht) wird erneuert. Ferner werden die Mittelinseln umgestaltet sowie barrierefreie Querungshilfen geschaffen.

Berliner Platz in den Sommerferien wechselseitig dicht

Die Sanierung des Berliner Platzes erfolgt abschnittsweise in den Sommerferien. Hierzu wird der Berliner Platz wechselseitig voll gesperrt, zunächst der nördliche Bereich, im Anschluss der südliche. Die B12 und A7 sind jederzeit erreichbar. Hierfür steht je eine Fahrspur zur Verfügung.



Umleitungen werden wechseln

Wiedemann bittet darum, sich an die Ausschilderungen zu halten, da die Verkehrsführung je nach Stand der Arbeiten wechselt. „Die Detailplanungen zur Umleitung werden derzeit erarbeitet. Wir bauen die Straße für die Bürger und bitten um Verständnis.“

Die Arbeiten, bis auf die Fahrbahnmarkierungen sollen möglichst bis zum Ende der Sommerfreien abgeschlossen sein – zumindest sofern der Regen keinen Strich durch die Rechnung macht. Regelmäßige Informationen zu den einzelnen Bauabschnitten erfolgen durch die Stadtverwaltung.